Yola atlayan domuz genç eczacıyı hayattan kopardı

Tekirdağ Çorlu ilçesi İstanbul yolu üzeri Seymen Mahallesi mevkiinde gece saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

Çorlu istikametine doğru giden İbrahim Dikmen idaresindeki 59 ABB 520 plakalı otomobil, yola fırlayan domuza çarparak taklalar attı. Otomobil, tarlaya savrulurken, kazanın ardından araç hurdaya döndü. Araçta yolcu olarak bulunan sürücü İbrahim Dikmen’in eşi Nazmiye Dikmen ve kızı Begüm Dikmen yaralandı.

GENÇ ECZACI HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, durumu ağır olan 29 yaşındaki eczacı Begüm Dikmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"DOMUZA ÇARPTIK AMA O AN FARK EDEMEDİK"

Kazayla ilgili konuşan sürücü İbrahim Dikmen, “Tatilden dönmüştük. Yolun ortasında bir şeye çarptık ama o an fark edemedik. Meğerse domuza çarpmışız ama nerden çıktığını göremedik. Domuz 3-5 saniye daha geç gelse belki de bu kaza olmayacaktı" dedi.

Öte yandan, kazayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldığı öğrenildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO