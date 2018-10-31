0553 313 94 23
impression

Yol verme tartışması kanlı bitti! Saldırı anı kamerada

İstanbul Silivri'de bir otomobilin sürücüsü, trafikte yol verme tartışmasına girdiği TIR sürücüsüne silahla ateş ederek yaraladı. Saldırı anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 06:13
Yol verme tartışması kanlı bitti! Saldırı anı kamerada

Olay, geçen hafta Selimpaşa D-100 Karayolu Tekirdağ istikametinde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsü ile konteynır taşıyan TIR sürücüsü arasında trafikte yol verme yüzünden tartışma yaşandı. Tartışma sırasında TIR sürücüsü, durdurduğu aracından inerek otomobile yaklaştı. Bu sırada otomobilin sürücüsü, aracının içerisinden ateş ederek TIR sürücüsünü karnından yaraladı. Yaralanan TIR sürücüsü yere yığılırken, otomobil sürücüsü aracıyla kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, adı öğrenilemeyen TIR sürücüsünü hastaneye kaldırdı.

Polis olayla ilgili yaptığı çalışmanın ardından güvenlik kamera görüntülerinden tespit ettiği şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Adı açıklanmayan şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay anı kamerada

Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki otomobil ve TIR görülürken, TIR sürücüsünün aracını durdurarak otomobile yaklaştığı, vurulan TIR sürücüsünün bir süre sonra yere yığıldığı ve otomobilin harekete ederek sağa sapı ortadan kaybolduğu görülüyor.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 06:13
  1. Tekirdağ
  2. silivri
  3. istanbul
  4. tartışma

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bomba iddia! Suudi Arabistan 930 milyon doları bakın ne için ödedi?
    1. Bomba iddia! Suudi Arabistan 930..
    2. 5 yıl önce ABD’den Türkiye’ye geldi…..
    3. Bin 958 hakim ve savcının görev yeri..
    4. Her şey gözlerinin önünde oldu: 'Oğlum..
    5. Akılalmaz olay! Çocuklarının gözleri..
    6. Yol verme tartışması kanlı bitti!..
    7. Ankara'da dehşet saçtı: 2 ölü
    8. İlk milli sondaj gemisi göreve başladı
    9. Bir kenti ayağa kaldıran iğrenç..
    10. Meyve ve sebzeyi bile buradan alıp..
    11. İmar Barışı ile ilgili yeni gelişme!..
    12. Asker eğlencesinde bıçaklı kavga!..
    13. Venedik sular altında kaldı
    14. Norveç'i kurtarma operasyonu: NATO'dan..
    15. ABD'deki nefret söylemi Müslümanları..
    16. Cadılar Bayramı yasaklandı! "Olumsuz..
    17. Ali Koç'un Cocu'nun yardımcılarını..
    18. Hugo Rodallega, Trabzonspor'dan..
    19. Eyüpsultan'da markete silahlı soygun
    20. 'Oyuncularım hiçbir şeyi doğru yapamadı'
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018

    Günün Karikatürü

    31 Ekim 2018
    Anketten Mehmet Özhaseki ve Ali Babacan çıktı! İşte bomba sonuçlar
    Anketten Mehmet Özhaseki ve Ali Babacan çıktı! İşte bomba sonuçlar
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?