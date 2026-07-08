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15 Temmuz Asırlık Gece çok yakında ekranlarda! ‘Geceler vardır bir çağ kapanır, bir çağ açılır’
15 Temmuz

Asırlık Gece çok yakında ekranlarda! ‘Geceler vardır bir çağ kapanır, bir çağ açılır’

Yeniakit Publisher
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FETÖ’cü hainlerin milletin silahını millete doğrulttuğu 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin perde arkası, kirli aşamaları ve sarsılmaz milli irade ruhu TRT’nin dev bütçeli hafıza projesiyle ekrana taşınıyor. Doç. Dr. Hüseyin Aydın’ın “Asırlık Gece: Belgeler ve Deliller Işığında 15 Temmuz Darbe Girişimi” adlı eserinden uyarlanan 15 bölümlük "Asırlık Gece" dizisi için geri sayım başladı. Kahraman Ömer Halisdemir'den hain Adil Öksüz'e kadar o karanlık gecenin tüm aktörlerinin ve kritik kırılma noktalarının işleneceği Miray Yapım imzalı proje, yakında TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Peki 15 Temmuz özel dizisi 'Asırlık Gece' konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman yayınlanacak?

Asırlık Gece dizisi, TRT 1 ekranlarında 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yaşananları farklı hikâyeler ve tanıklıklar üzerinden izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Miray Yapım imzalı 15 bölümlük yapım; konusu, oyuncu kadrosu, yayın tarihi ve Doç. Dr. Hüseyin Aydın’ın eserinden uyarlanan anlatısıyla şimdiden merak konusu oldu.

TRT 1 için hazırlanan Asırlık Gece dizisi, 15 bölümden oluşacak ve her bölümde farklı bir hikâye anlatılacak. Miray Yapım imzalı yapımın oyuncu kadrosunda Rüzgâr Aksoy, Murat Aygen, Erkan Petekkaya ve Yavuz Bingöl gibi isimler yer alıyor.

ASIRLIK GECE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Asırlık Gece dizisi, TRT 1 ekranlarında 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşananları ve o geceye ilişkin farklı bakış açılarını izleyiciyle buluşturacak. TRT’nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında hazırladığı yapım, her bölümde farklı bir hikâyeyi ele alacak.

Dizi, Doç. Dr. Hüseyin Aydın’ın “Asırlık Gece: Belgeler ve Deliller Işığında 15 Temmuz Darbe Girişimi” adlı eserinden yola çıkılarak hazırlandı. Yapımda 15 Temmuz darbe girişiminin perde arkası, kritik aşamaları, milletin duruşu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde verilen mücadele işlenecek.

ASIRLIK GECE DİZİ YAPIM EKİBİ VE YAYIN BİLGİLERİ NELER?

Miray Yapım imzası taşıyan Asırlık Gece, 15 bölümden oluşacak. Dizinin yönetmen koltuğunu Cihan Sağlam ve Ahmet Toklu paylaşacak.

Yapıma ilişkin öne çıkan bilgiler şöyle:

Kanal: TRT 1

Yapım şirketi: Miray Yapım

Bölüm sayısı: 15

Yönetmenler: Cihan Sağlam ve Ahmet Toklu

Çekim yerleri: Ankara ve İstanbul

Yayın tarihi: Yakın zamanda TRT 1’de yayınlanacak

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, 7 Temmuz 2026 tarihli X paylaşımında yapımı “güçlü bir hafıza projesi” olarak nitelendirdi. Sobacı, Asırlık Gece’nin “belgeler, deliller ve tanıklıklar ışığında” hazırlandığını belirtti.

ASIRLIK GECE OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

TRT 1’de yayınlanacak Asırlık Gece dizisinin oyuncu kadrosunda birçok tanınmış isim yer alıyor. Yapımda öne çıkan oyuncular ve canlandıracakları karakterler şöyle:

Rüzgâr Aksoy: Ömer Halisdemir

Murat Aygen: Hakan Fidan

Erkan Petekkaya: Salih Zeki Çolak

Yavuz Bingöl: Adil Öksüz

Türkgün Koray Karaca: Hakan Atınç

Erol Yavan: İhsan Uyar

TRT’den 15 Temmuz’a özel yapım

TRT, daha önce İtiraf, Yirmisekiz, Ben ve Babam-Vatan ve Son Sefer gibi özel yapımları ekrana taşımıştı. Kanal, bu yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Asırlık Gece dizisiyle izleyici karşısına çıkacak.

Yapımın TRT 1 ekranlarında yakın zamanda yayınlanacağı açıklandı. Dizinin kesin yayın tarihiyle ilgili yeni bilgilendirmenin TRT tarafından duyurulması bekleniyor.

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