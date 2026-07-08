SGK uzmanı 4 önemli desteği açıkladı: Çoğu kişi bu hakların farkında bile değil

SSK’lılar İçin 5 Yıl ve 900 Gün Kolaylığı: Karakaş, sadece SSK’lı yani 4/1-a kapsamındaki sigortalılar için daha esnek bir uygulama bulunduğunu da açıkladı. Buna göre, vefat eden sigortalının en az 5 yıldan beri sigortalı olması ve toplam 900 gün prime sahip bulunması yeterli kabul ediliyor. Ancak Karakaş, bu noktada önemli bir ayrıntıya dikkat çekti. SSK’lılar için geçerli olan 900 gün hesabında askerlik, doğum ve benzeri borçlanmalar dikkate alınmıyor. Yani bu sürenin borçlanmasız hizmetlerden oluşması gerekiyor. Birden fazla statüde çalışmış kişilerin durumunda ise son tabi olunan sigortalılık hali esas alınıyor. Her Hak Sahibi Maaş Alamıyor: İsa Karakaş, ölüm sigortası kapsamında maaş ve yardım alabilecek kişilerin kanunda açık şekilde tanımlandığını belirtti. Buna göre sigortalının ölümü halinde gelir veya aylık bağlanmasına hak kazanabilecek kişiler eş, çocuk, anne ve baba olarak sıralanıyor. Ancak Karakaş, bu hakların herkese koşulsuz şekilde verilmediğini vurguladı. SGK mevzuatında bazı kırmızı çizgiler bulunduğunu ifade eden Karakaş, özellikle miras hukukundaki “katil mirasçı olamaz” ilkesinin ölüm sigortası açısından da geçerli olduğunu dile getirdi.