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SGK uzmanı 4 önemli desteği açıkladı: Çoğu kişi bu hakların farkında bile değil

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SGK uzmanı 4 önemli desteği açıkladı: Çoğu kişi bu hakların farkında bile değil

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, ölüm sigortası kapsamında sağlanan ve milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 4 önemli desteği açıkladı. Ölüm aylığı, ölüm toptan ödemesi, çeyiz yardımı ve cenaze ödeneğinin kimlere verileceğini, kimlerin ise bu haklardan yararlanamayacağını anlattı.

#1
Foto - SGK uzmanı 4 önemli desteği açıkladı: Çoğu kişi bu hakların farkında bile değil

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sunduğu birçok destekten vatandaşların önemli bir bölümü habersiz. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, ölüm sigortası kapsamında sağlanan dört temel yardımı tek tek açıklayarak, ölüm aylığı, ölüm toptan ödemesi, evlenme ödeneği ve cenaze yardımından yararlanma şartlarını anlattı. Karakaş, bazı durumlarda ise hak sahiplerinin bu ödemeleri alamayacağını vurguladı.

#2
Foto - SGK uzmanı 4 önemli desteği açıkladı: Çoğu kişi bu hakların farkında bile değil

İsa Karakaş, sigortalının vefatı halinde SGK tarafından sağlanan dört temel yardım bulunduğunu belirtti. Bunlardan ilki, şartları taşıyan hak sahiplerine bağlanan ve süreklilik arz eden ölüm aylığı olarak öne çıkıyor. Dul eş, çocuklar ve anne-babaya bağlanabilen bu aylıkta, dul kalan eş için ölüm anında resmi evlilik birliğinin devam ediyor olması gerekiyor. Karakaş, ikinci destek olarak ölüm toptan ödemesini gösterdi. Bu ödeme, aylık bağlanması için yeterli primi bulunmayan sigortalının birikmiş primlerinin hak sahiplerine iade edilmesini kapsıyor.

#3
Foto - SGK uzmanı 4 önemli desteği açıkladı: Çoğu kişi bu hakların farkında bile değil

SGK’nın sağladığı destekler arasında evlenme ödeneği ve cenaze ödeneği de yer alıyor. Halk arasında “çeyiz yardımı” olarak bilinen evlenme ödeneği, yetim aylığı alan kız çocuklarına evlenmeleri halinde toplu ödeme şeklinde yapılıyor. Cenaze ödeneği ise vefat eden sigortalının defin masraflarına destek olmak amacıyla verilen bir defalık nakdi yardım olarak uygulanıyor. Karakaş, bu desteklerin ölüm sigortası kapsamında değerlendirildiğini belirterek, hak sahiplerinin şartları taşımaları halinde bu yardımlardan yararlanabileceğini ifade etti. Ölüm Aylığı İçin Prim Şartı Aranıyor: İsa Karakaş, ölüm aylığının bağlanabilmesi için vefat eden sigortalının sistemde belirli bir prim gününe sahip olması gerektiğini söyledi. Genel kurala göre, sigortalılık kolu 4/a, 4/b ya da 4/c fark etmeksizin, vefat eden kişinin en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları priminin bildirilmiş olması gerekiyor. Karakaş, bu 1800 günün tamamlanmasında sigortalının sağlığında yaptığı ya da vefatından sonra hak sahiplerinin yapacağı askerlik, doğum ve benzeri borçlanmaların geçerli sayıldığını aktardı. Bu nedenle prim şartı, hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanmasında temel kriterlerden biri olarak öne çıkıyor.

#4
Foto - SGK uzmanı 4 önemli desteği açıkladı: Çoğu kişi bu hakların farkında bile değil

SSK’lılar İçin 5 Yıl ve 900 Gün Kolaylığı: Karakaş, sadece SSK’lı yani 4/1-a kapsamındaki sigortalılar için daha esnek bir uygulama bulunduğunu da açıkladı. Buna göre, vefat eden sigortalının en az 5 yıldan beri sigortalı olması ve toplam 900 gün prime sahip bulunması yeterli kabul ediliyor. Ancak Karakaş, bu noktada önemli bir ayrıntıya dikkat çekti. SSK’lılar için geçerli olan 900 gün hesabında askerlik, doğum ve benzeri borçlanmalar dikkate alınmıyor. Yani bu sürenin borçlanmasız hizmetlerden oluşması gerekiyor. Birden fazla statüde çalışmış kişilerin durumunda ise son tabi olunan sigortalılık hali esas alınıyor. Her Hak Sahibi Maaş Alamıyor: İsa Karakaş, ölüm sigortası kapsamında maaş ve yardım alabilecek kişilerin kanunda açık şekilde tanımlandığını belirtti. Buna göre sigortalının ölümü halinde gelir veya aylık bağlanmasına hak kazanabilecek kişiler eş, çocuk, anne ve baba olarak sıralanıyor. Ancak Karakaş, bu hakların herkese koşulsuz şekilde verilmediğini vurguladı. SGK mevzuatında bazı kırmızı çizgiler bulunduğunu ifade eden Karakaş, özellikle miras hukukundaki “katil mirasçı olamaz” ilkesinin ölüm sigortası açısından da geçerli olduğunu dile getirdi.

#5
Foto - SGK uzmanı 4 önemli desteği açıkladı: Çoğu kişi bu hakların farkında bile değil

Bu Kişilere Ölüm Aylığı Bağlanmıyor: Karakaş’ın aktardığına göre, vefat eden sigortalıyı kasten öldüren ya da öldürmeye teşebbüs eden kişiler ölüm aylığı alamıyor. Ağır suç işleyenler ile aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmediği için mirasçılıktan çıkarılan kişiler de bu kapsamda değerlendiriliyor. Karakaş, bu durumlarda kesinleşmiş yargı kararının yeterli olduğunu belirterek, “Mahkumiyet şartı aranmaz. Adalet, merhametsizliğe geçit vermez” ifadelerini kullandı. Böylece ölüm aylığı hakkının yalnızca kanuni hak sahipliğiyle değil, aynı zamanda hukuki ve ahlaki sınırlarla da belirlendiği ortaya çıkıyor. Kasten Öldürme Halinde Hak Doğmuyor: Karakaş, kişinin kendisine maaş bağlanmasını sağlayacak sigortalıyı kasten öldürdüğünün sabit olması halinde ölüm aylığı hakkının doğrudan ortadan kalkacağını belirtti. Bu durumda ceza davasındaki teknik mahkumiyet şartlarına bakılmadan, ölüm sigortasından doğan emeklilik aylığı hakkı elinden alınıyor. Bu düzenleme, hem sosyal güvenlik hukukunda hem de miras hukukunda adalet ilkesinin korunması açısından önem taşıyor. SGK’nın sağladığı destekler hak sahipleri için önemli bir güvence oluştururken, kanunun kötüye kullanımı engelleyen hükümleri de açık şekilde uygulanıyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş’ın açıklamaları, ölüm sigortası kapsamında vatandaşlara sağlanan desteklerin çoğu kişi tarafından yeterince bilinmediğini ortaya koydu. Ölüm aylığı, ölüm toptan ödemesi, evlenme ödeneği ve cenaze ödeneği, sigortalının vefatı halinde geride kalan hak sahipleri için önemli sosyal güvenceler arasında yer alıyor. Ancak bu yardımlardan yararlanabilmek için prim şartlarının sağlanması ve kanunda belirtilen hak sahipliği koşullarının taşınması gerekiyor. Bazı ağır hukuki durumlarda ise hak sahipleri ölüm aylığı ve yardımlardan mahrum bırakılıyor.

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