Zeyrek söylesin ‘Girdisi çıktısı 15 dakika' diyen hokkabazlar dinlesin: Trump Erdoğan'ı görünce gardı düşüyor

Dünyanın dikkatle takip ettiği NATO Zirvesi'nin ikinci gününde kritik temaslar sürerken tüm kamuoyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki sıcak anları konuşuyor. Bu durum bazı muhalif isimlerin de dikkatini çekmeyi başardı.

Muhalif gazeteci Deniz Zeyrek konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Trump normalde başka liderlerin yanında acayip değişik havalara giriyor ama Tayyip Erdoğan’ın yanında gardı düşüyor sanki. O bildiğimiz Trump yoktu. Vücudunun her haliyle “ben daha üstünüm” mesajı veren Trump gitti, buranın lideri Erdoğan şeyine girdi. Enteresan." ifadelerini kullandı.

Bilindiği üzere muhalif isimler Türkiye'nin dış politikada attığı kararlı ve emin adımları sürekli eleştiriyor. Zeyrek'in iki lider arasındaki ilişkiye dair sözleri akıllara Nevşin Mengü'yü getirdi.

Bir dönem 'Birgün' gazetesinde kalem oynatan ve DW Türkçe kanalında program yapan Nevşin Mengü, 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiği ABD ziyareti ve Başkan Donald Trump ile yaptığı görüşmeyle ilgili CNN Türk’te “Girdisi çıktısı 23 dakika sürdü” ifadelerini kullanmıştı.