  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Katil ABD'nin düzenlediği saldırılara İran'dan tehdit dolu cevap! Katil ABD ordusu İran'ı vurmuştu: ABD'den resmi açıklama geldi! Ankara-Londra arasında 'gizli maddeli' anlaşma! Manisa Milletvekili Özgür Özel Türkiye'yi NATO'ya şikayet etti! 8 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi 8 Temmuz 2016: Abdul Sattar Edhi'nin vefatı (Dünyanın En Cömert Dilencisi) İran’dan ABD’ye mutabakat tepkisi! Güvenliğimiz için her adımı atarız Siyonistler Batı Yaka’da eşkıyalık yapıyor İletişim Başkanı Duran’dan NATO açıklaması! Türkiye kararlılıkla devam edecek ABD ordusu İran'a saldırı başlattı!
Gündem Zeyrek söylesin ‘Girdisi çıktısı 15 dakika' diyen hokkabazlar dinlesin: Trump Erdoğan'ı görünce gardı düşüyor
Gündem

Zeyrek söylesin ‘Girdisi çıktısı 15 dakika' diyen hokkabazlar dinlesin: Trump Erdoğan'ı görünce gardı düşüyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

NATO Liderler Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki samimiyet gazeteci Deniz Zeyrek'i bile şaşırttı. Zeyrek'in sözleri kendisi gibi muhalif olan sözde gazetecilerin 'Girdisi çıktısı 15 dakika' manipülasyonunu akıllara getirdi.

Dünyanın dikkatle takip ettiği NATO Zirvesi'nin ikinci gününde kritik temaslar sürerken tüm kamuoyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki sıcak anları konuşuyor. Bu durum bazı muhalif isimlerin de dikkatini çekmeyi başardı.

Muhalif gazeteci Deniz Zeyrek konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Trump normalde başka liderlerin yanında acayip değişik havalara giriyor ama Tayyip Erdoğan’ın yanında gardı düşüyor sanki. O bildiğimiz Trump yoktu. Vücudunun her haliyle “ben daha üstünüm” mesajı veren Trump gitti, buranın lideri Erdoğan şeyine girdi. Enteresan." ifadelerini kullandı.

 

Bilindiği üzere muhalif isimler Türkiye'nin dış politikada attığı kararlı ve emin adımları sürekli eleştiriyor. Zeyrek'in iki lider arasındaki ilişkiye dair sözleri akıllara Nevşin Mengü'yü getirdi.

Bir dönem 'Birgün' gazetesinde kalem oynatan ve DW Türkçe kanalında program yapan Nevşin Mengü, 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiği ABD ziyareti ve Başkan Donald Trump ile yaptığı görüşmeyle ilgili CNN Türk’te “Girdisi çıktısı 23 dakika sürdü” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan NATO liderlerine hitap etti: Savunmadaki kısıtlamalar kalkmalı
Erdoğan NATO liderlerine hitap etti: Savunmadaki kısıtlamalar kalkmalı

Gündem

Erdoğan NATO liderlerine hitap etti: Savunmadaki kısıtlamalar kalkmalı

Polonya, Türkiye'nin NATO'daki önemine dikkat çekti
Polonya, Türkiye'nin NATO'daki önemine dikkat çekti

Gündem

Polonya, Türkiye'nin NATO'daki önemine dikkat çekti

Ankara’da tarihi kare! NATO liderleri aile fotoğrafında buluştu
Ankara’da tarihi kare! NATO liderleri aile fotoğrafında buluştu

Gündem

Ankara’da tarihi kare! NATO liderleri aile fotoğrafında buluştu

NATO'yu siyona sal
NATO'yu siyona sal

Okur Postası

NATO'yu siyona sal

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23