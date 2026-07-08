İzmir’de kabusu yaşatan ayıyı vatandaşlar öldürdü İtperestler ayı diye sahip çıkmadı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir vatandaşı öldüren ve bölgede büyük paniğe neden olan ayı vurularak etkisiz hale getirildi.

İlçeyi teyakkuza geçiren olay, 3 Temmuz akşam saatlerinde Doğanbey Mahallesi'nde meydana gelmişti. Evinin bahçesinde uyuduğu sırada ayının saldırısına uğrayan 71 yaşındaki Osman Güntaş, feci şekilde hayatını kaybetmişti. Güntaş'ın ölümünün ardından bölgede panik havası hakim olmuş, ormanlık alandan yerleşim yerlerine inen ayı birçok vatandaş tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülenmişti.

Son olarak Doğanbey Sahili'nde ortaya çıkan ve tehlike saçan ayı, vatandaşlar tarafından silahla vurularak öldürüldü. İlçede günlerdir süren ayı kabusu, hayvanın etkisiz hale getirilmesiyle son buldu. Bölge halkında büyük tedirginliğe neden olan ayının vatandaşlarca öldürülmesinin ardından yetkililer tarafından olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı öğrenildi.