  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ankara'daki NATO Zirvesi'nde Çek Cumhuriyeti krizi! Katil ABD'nin düzenlediği saldırılara İran'dan tehdit dolu cevap! Katil ABD ordusu İran'ı vurmuştu: ABD'den resmi açıklama geldi! Ankara-Londra arasında 'gizli maddeli' anlaşma! Manisa Milletvekili Özgür Özel Türkiye'yi NATO'ya şikayet etti! 8 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi 8 Temmuz 2016: Abdul Sattar Edhi'nin vefatı (Dünyanın En Cömert Dilencisi) İran’dan ABD’ye mutabakat tepkisi! Güvenliğimiz için her adımı atarız Siyonistler Batı Yaka’da eşkıyalık yapıyor İletişim Başkanı Duran’dan NATO açıklaması! Türkiye kararlılıkla devam edecek
Siyaset İzmir’de kabusu yaşatan ayıyı vatandaşlar öldürdü İtperestler ayı diye sahip çıkmadı
Siyaset

İzmir’de kabusu yaşatan ayıyı vatandaşlar öldürdü İtperestler ayı diye sahip çıkmadı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Her gün onlarca köpek saldırısı yaşanan, çocukların parçalanıp öldürüldüğü Türkiye’de en ufak tepkide ayağa kalkan itperest tayfası bu defa insan parçalayan ayı olunca sesini çıkaramadı. 71 yaşındaki vatandaşı parçalayarak öldüren ayıyı vatandaşlar vurarak öldürdü

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir vatandaşı öldüren ve bölgede büyük paniğe neden olan ayı vurularak etkisiz hale getirildi.

İlçeyi teyakkuza geçiren olay, 3 Temmuz akşam saatlerinde Doğanbey Mahallesi'nde meydana gelmişti. Evinin bahçesinde uyuduğu sırada ayının saldırısına uğrayan 71 yaşındaki Osman Güntaş, feci şekilde hayatını kaybetmişti. Güntaş'ın ölümünün ardından bölgede panik havası hakim olmuş, ormanlık alandan yerleşim yerlerine inen ayı birçok vatandaş tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülenmişti.

Son olarak Doğanbey Sahili'nde ortaya çıkan ve tehlike saçan ayı, vatandaşlar tarafından silahla vurularak öldürüldü. İlçede günlerdir süren ayı kabusu, hayvanın etkisiz hale getirilmesiyle son buldu. Bölge halkında büyük tedirginliğe neden olan ayının vatandaşlarca öldürülmesinin ardından yetkililer tarafından olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Sivas'ta korku dolu anlar! Ayı saldırdı, kangallar kurtardı
Sivas'ta korku dolu anlar! Ayı saldırdı, kangallar kurtardı

Yaşam

Sivas'ta korku dolu anlar! Ayı saldırdı, kangallar kurtardı

Mantar toplamaya giden kadına ayı saldırdı
Mantar toplamaya giden kadına ayı saldırdı

Gündem

Mantar toplamaya giden kadına ayı saldırdı

Bu kadar da olmaz demeyin! Balkonda uyurken ayı saldırdı hastanede can verdi
Bu kadar da olmaz demeyin! Balkonda uyurken ayı saldırdı hastanede can verdi

Yerel

Bu kadar da olmaz demeyin! Balkonda uyurken ayı saldırdı hastanede can verdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23