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Aktüel Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni belli oldu: Maymun ısırığı söylenmişti! Adli Tıp gerçeği ortaya koydu
Aktüel

Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni belli oldu: Maymun ısırığı söylenmişti! Adli Tıp gerçeği ortaya koydu

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Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni belli oldu: Maymun ısırığı söylenmişti! Adli Tıp gerçeği ortaya koydu

"Kızılcık Şerbeti" dizisindeki Işıl karakteriyle tanınan oyuncu Ece İrtem'in ölümüne ilişkin sır perdesi aralandı. Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporla kesin ölüm nedeni belli oldu.

Geçen ay evinde ölü bulunan oyuncu ve opera sanatçısı Ece Ertem’in ölüm nedeni belirlendi. Ertem, 15 Haziran 2026 tarihinde İstanbul Kadıköy'deki evinde ölü bulunmuştu. Ertem’in otopsi sonucu çıktı. Vefatından kısa süre önce Tayland'da bir maymun tarafından ısırıldığı belirtilen Ertem’in bu nedenle öldüğü öne sürülse de otopsi sonucu gerçeğin öyle olmadığını ortaya koydu. Ertem’in, alkol (etil alkol) zehirlenmesi neticesinde hayatını kaybettiği belirlendi.

15 Haziran'da 35 yaşındayken hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in ölümüne ilişkin Adli Tıp incelemesi tamamlandı. Buna göre İrtem'in kesin ölüm sebebi belli oldu.

Adli Tıp Kurumu raporunda 35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in kesin ölüm nedeninin alkol zehirlenmesi olduğu ortaya çıktı.

ECE İRTEM KİMDİR?

Sivas'ta 14 Haziran 1991'de dünyaya gelen Ece İrtem, sanat eğitimine İzmir'de başladı. Üniversite eğitiminin ardından oyunculuğa yönelerek İstanbul'a yerleşen İrtem, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro ve sahne dersleri aldı.
Genç oyuncu kariyeri boyunca "Kızılcık Şerbeti"nin yanı sıra "Yeni Gelin", "Kertenkele", "Payitaht Abdülhamid", "Zümrüdüanka", "Kuruluş Osman" ve "Mahkum" gibi birçok sevilen dizide rol almıştı.

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