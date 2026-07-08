Konya’da yürekler ağza geldi! Bir asker yaralandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Konya’da devrilen askeri aracın içindeki personel yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
Konya’nın Ereğli ilçesinde askeri araç devrildi, 1 askeri personel yaralandı.
Adana-Konya Karayolu üzeri Bulgurluk Mahallesi yakınlarında seyreden askeri araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada araçta bulunan bir askeri personel yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı asker Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.