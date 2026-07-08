  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Suç gelirlerini altın şirketi üzerinden aklıyorlardı! 6 şüpheli yakalandı Ulusalcı emekli generaller, solcu gazeteciler… Dizilin sıraya cevap verin şimdi utanmazlar Ankara’da tarihi kare! NATO liderleri aile fotoğrafında buluştu Enerji piyasasında yeni krizin ayak sesleri Trump konuştu petrol fırladı Yol 40 dakika kilitli kaldı! Trafiği polis değil kobra durdurdu Trump NATO Ankara Zirvesi’nde konuştu: Türkiye F-35'leri satın alacak Erdoğan NATO liderlerine hitap etti: Savunmadaki kısıtlamalar kalkmalı Le Pen istinaf mahkemesine güveniyor! Cumhurbaşkanlığına resmen aday oldu NATO Zirvesi'nin sürpriz konuğu: Suriye Cumhurbaşkanı Şara Türkiye'ye geldi Dünya Mısır teknik direktörünü konuşuyor: Siyonist provokatöre haddini bildirdi
Gündem Konya’da yürekler ağza geldi! Bir asker yaralandı
Gündem

Konya’da yürekler ağza geldi! Bir asker yaralandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Konya’da yürekler ağza geldi! Bir asker yaralandı

Konya’da devrilen askeri aracın içindeki personel yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Konya’nın Ereğli ilçesinde askeri araç devrildi, 1 askeri personel yaralandı.

Adana-Konya Karayolu üzeri Bulgurluk Mahallesi yakınlarında seyreden askeri araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada araçta bulunan bir askeri personel yaralandı.

 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı asker Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

İki trafik kazasında korkunç son! 25 kişi hayatını kaybetti
İki trafik kazasında korkunç son! 25 kişi hayatını kaybetti

Dünya

İki trafik kazasında korkunç son! 25 kişi hayatını kaybetti

İzne geldi, kazada hayatını kaybetti! Uzman çavuşun acı sonu
İzne geldi, kazada hayatını kaybetti! Uzman çavuşun acı sonu

Yerel

İzne geldi, kazada hayatını kaybetti! Uzman çavuşun acı sonu

Yolcu otobüsü feci kazaya karıştı: Çok sayıda yaralı var
Yolcu otobüsü feci kazaya karıştı: Çok sayıda yaralı var

Gündem

Yolcu otobüsü feci kazaya karıştı: Çok sayıda yaralı var

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23