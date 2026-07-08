Sağlıklı nesiller için en büyük yatırım: Sıfır Atık Vakfı ile UNICEF Türkiye'den güç birliği

ÇEVRE BİLİNCİNİ AŞILAMALIYIZ: Sıfır Atık Vakfı'nın İstanbul ve Türkiye'deki vatandaşların geleceği için çalıştığını vurgulayan Ağırbaş, dünyada 8 milyar insanın daha mutlu, daha müreffeh, daha adil bir dünyada yaşaması için mücadele verdiklerini dile getirdi. Çocukların çevre bilinci, sıfır atık ve iklim konularını erken yaşta öğrenebileceği modeller kurarak, eğitimler organize edeceklerini aktaran Ağırbaş, şöyle devam etti: "Bugün itibarıyla güçlü bir seferberliğe başlıyoruz. Çocuklarımızın bilgisini, birikimini, becerisini aileleriyle beraber güçlendireceğiz. Yine UNICEF'le beraber başta Türkiye olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarındaki çocuklar için de bir şeyler yapacağız. Daha sağlıklı, daha güvenli, sürdürülebilir bir geleceğe hep birlikte katkı sağlayacağız." İstanbul'u sıfır atığın başkenti yapma konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Ağırbaş, UNICEF'le olan çalışmaları artıracaklarını kaydetti.