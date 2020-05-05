  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yol verme kavgasında kan aktı

Şişli Ergenekon Caddesi’nde yol verme kavgasında bir kişi silahla kolundan yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 16:16:44 -
Yol verme kavgasında kan aktı

Şişli Ergenekon Caddesi’nde yol verme kavgasında bir kişi silahla kolundan yaralandı.


Olay, Şişli ilçesi Ergenekon Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir araç içindeki iki kişi ile 34 BRE 353 plakalı lüks otomobilin sürücüsü Mehmet Şefik B. arasında yol verme sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında iddiaya göre iki kişinin bulunduğu aracın içindeki şahıslardan biri tabancasını çıkararak Mehmet Şefik B.’yi kolundan hafif yaraladı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı