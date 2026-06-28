  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Vurgunun büyüğü asfaltta! Kağıt gibi asfalta fahiş fatura! Türkiye'nin en büyük 1000 ihracatçısı açıklandı! THY yine Türkiye’yi uçurdu Araştırmacı Yazar Haluk Özdil’den çarpıcı tespitler! ‘Dünyanın gittiği yer iç açıcı değil’ 17 binden fazla Filistinli hasta nakil bekliyor Siyonist kahpeliği Siyonistlerin kirli ‘ihanet’ algısını çürüten tarihi vesika: Filistinlilerin Osmanlı'ya sadakat telgrafı yeniden gündemde Katil İsrail Gazze'de vahşetin sınırlarını zorluyor: İşgal alanı genişledi Sarı şeytan Trump’tan Dünyayı ayağa kaldıran tehdit: Eğer bu olursa İran diye bir ülke kalmaz Kongrede ortalık çok fena karıştı! Ahmet Davutoğlu’nu hiç bu kadar sinirli görmediniz CHP'de ortalık yangın yeri! Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden aldı! Bakan müjdeyi verdi! İstanbul'da bir ilk olacak: TOKİ'den 15 bin kiralık konut!
Gündem Yol verme kavgası meydan savaşına dönüştü: 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı yaralı
Gündem

Yol verme kavgası meydan savaşına dönüştü: 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı yaralı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yol verme kavgası meydan savaşına dönüştü: 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı yaralı

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Çınar köyünde yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı, sopalı meydan savaşına dönüştü. Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti 12 kişi ise yaralandı.

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Çınar köyünde iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ferid Gügercin bıçaklanarak hayatını kaybederken, 12 kişi de darbedilerek yaralandı. Ferid Gügercin'in cenazesi, otopsi işlemleri için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralılar ise ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayın ardından jandarma ekipleri köyde, polis ekipleri ise hastanede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23