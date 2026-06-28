Yol verme kavgası meydan savaşına dönüştü: 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı yaralı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Çınar köyünde yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı, sopalı meydan savaşına dönüştü. Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti 12 kişi ise yaralandı.
Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Çınar köyünde iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ferid Gügercin bıçaklanarak hayatını kaybederken, 12 kişi de darbedilerek yaralandı. Ferid Gügercin'in cenazesi, otopsi işlemleri için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralılar ise ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayın ardından jandarma ekipleri köyde, polis ekipleri ise hastanede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.