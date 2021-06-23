Yol ortasında yatan köpeği bilerek ezdi
Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir sürücü, yol ortasında yatan köpeği acımasızca ezdi.
Aracıyla köpeğin üzerinden geçti, aracın önünden sürüklenen köpek kaçmaya çalışmasına rağmen başarılı olamadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Önce yavaşladı sonra çarptı
Gecenin karanlığında plakası alınamayan bir otomobille, yol ortasında yatan köpeğe doğru ilerleyen sürücü önce yavaşladı.
Sürücü, köpek ayağa kalkıp kaçmaya çalıştığı sırada durmayıp, çarptı. Aracın önünde bir süre sürüklenen köpek, kaçamadı.
Olay yerinden uzaklaştı
Köpeğe önce çarpan sonra altında sürükleyen sürücü, olay yaşanmamış gibi yoluna devam etti.
Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntüler, büyük tepki topladı. Ağır yaralanan köpek ise barınakta tedavi altına alındı.