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Gündem NATO Zirvesi öncesi bir araya geldiler 5 ülkeden mini zirve
Gündem

NATO Zirvesi öncesi bir araya geldiler 5 ülkeden mini zirve

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NATO Zirvesi öncesi yapılan Hakan Fidan'ın katıldığı kısıtlı katılımlı toplantıda Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Polonya Dışişleri Bakanları ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas yer aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen ve güncel güvenlik meselelerinin ele alındığı kısıtlı katılımlı toplantıya iştirak etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Fidan'ın katıldığı toplantıda Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Polonya Dışişleri Bakanları ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas yer aldı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün başlayan ve iki gün sürecek Ankara Zirvesi'ne 32 üye ülkenin yanı sıra Asya-Pasifik’teki bazı NATO ortaklarının liderleri ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy gibi çeşitli davetliler katılıyor. 36,⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde liderler ilk olarak, şimdiye kadarki en kapsamlı NATO Savunma Sanayi Forumu'nda bir araya geldi.

Yarın da oturumlarda zirvenin ana gündem maddeleri ele alınacak.

Zirvede, transatlantik ilişkilerde son dönemde artan gerginliklere rağmen müttefiklerin birlik ve dayanışma mesajı vermesi bekleniyor. Ana gündem maddeleri arasında Avrupa'nın konvansiyonel savunmada liderliği üstlenmesi ve ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığının yeniden değerlendirilmesini öngören "NATO 3.0" vizyonunun inşa edilmesi bulunuyor.

Ukrayna'ya desteğin geleceğinin de ele alınacağı zirvede, müttefiklerin savunma harcamalarını ve savunma sanayi üretim kapasitelerini artırmaları konusunda taahhütlerde bulunmaları bekleniyor.

NATO Ankara Zirvesi, uluslararası basının en yoğun katılım gösterdiği NATO zirvesi olarak da öne çıkıyor.

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