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Spor Beşiktaş’ta bir devir kapandı: Ersin Destanoğlu ile yollar ayrıldı
Spor

Beşiktaş’ta bir devir kapandı: Ersin Destanoğlu ile yollar ayrıldı

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Beşiktaş’ta bir devir kapandı: Ersin Destanoğlu ile yollar ayrıldı

Süper Lig devi Beşiktaş, altyapısından yetişen kaleci Ersin Destanoğlu için veda mesajı paylaştı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, 25 yaşındaki file bekçisinin müsabakalardaki performansından görüntülere yer verilerek, "Her şey için teşekkürler Ersin." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş altyapısından yetişen Ersin, 2018'de yükseldiği A takımda 122 Süper Lig, 15 Türkiye Kupası, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Avrupa Ligi, 4 UEFA Konferans Ligi ve 1 TFF Süper Kupa maçında forma giydi.

Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı formayla 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 2 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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