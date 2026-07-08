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Dünya İran'dan misilleme: Bahreyn'de sirenler çalıyor!
Dünya

İran'dan misilleme: Bahreyn'de sirenler çalıyor!

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İran'dan misilleme: Bahreyn'de sirenler çalıyor!

ABD'nin başlattığı saldırılara İran'ın misillemeleri sonrası karşılıklı saldırılarla tırmanan gerilimin ardından Bahreyn'de sirenler yeniden çaldı. Bahreyn İçişleri Bakanlığı, vatandaşlar ve ülkede yaşayanlara en yakın güvenli bölgelere sığınmaları çağrısında bulundu.

ABD'nin başlattığı saldırılara İran'ın misillemeleri sonrası karşılıklı saldırılarla tırmanan gerilimin ardından Bahreyn'de sirenler yeniden çaldı. Bahreyn İçişleri Bakanlığı, vatandaşlar ve ülkede yaşayanlara en yakın güvenli bölgelere sığınmaları çağrısında bulundu.

İran ile ABD arasında tırmanan gerilim sürerken, Bahreyn'de alarm verildi. İran, Bahreyn'deki ABD'nin askeri noktalarını hedef aldı. Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde sirenlerin yeniden çaldığını duyurarak vatandaşlar ve ülkede yaşayanlara en yakın güvenli bölgelere gitmeleri çağrısında bulundu.

 

"SAKİN OLUN, GÜVENLİ BÖLGELERE GEÇİN"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sirenlerin ülke genelinde yeniden devreye girdiği belirtilerek, "Vatandaşlar ile ülkede ikamet edenlerden sakin kalmaları ve en yakın güvenli bölgeye gitmeleri rica olunur." ifadelerine yer verildi.

Bahreyn'de günün erken saatlerinde de benzer şekilde sirenler çalmış, yetkililer güvenlik tedbirleri kapsamında halka uyarıda bulunmuştu.

 

ABD-İRAN GERİLİMİ BÖLGEYE YAYILDI

Bakanlığın uyarısı ABD ile İran arasında yaşanan karşılıklı saldırıların ardından geldi. ABD, Hürmüz Boğazı'nda üç petrol tankerine yönelik saldırıları gerekçe göstererek İran'da 80'i aşkın hedefi vurduğunu açıkladı.

İran'a bağlı Fars Haber Ajansı ise Devrim Muhafızları Ordusu'nun misilleme olarak Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD askeri tesislerini füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu.

Bölgedeki gerilimin tırmanmasıyla birlikte Bahreyn'de güvenlik önlemleri artırılırken, yetkililer halka resmi açıklamaları takip etmeleri ve güvenli alanlarda kalmaları yönünde uyarılarını sürdürüyor.

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