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Spor Cimbom’dan Fatih Terim paylaşımı
Spor

Cimbom’dan Fatih Terim paylaşımı

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Cimbom’dan Fatih Terim paylaşımı

Son şampiyon Galatasaray, futbolcu ve teknik direktör olarak kulüp efsaneleri arasına giren Fatih Terim'in ilk imzasının 52. yıl dönümü için mesaj paylaştı.

Sarı-kırmızılı kulübün ABD merkezli sosyal medya platformu X'te yayımladığı mesajda, "Kulübümüze futbolcu ve teknik direktör olarak hizmet ederek hafızalardan silinmeyecek başarılar kazandıran efsanemiz Fatih Terim, 52 yıl önce bugün Galatasaray'a ilk imzasını attı, gerisini tarih yazdı. Yaşattığın sayısız mutluluk için teşekkürler imparator." ifadeleri kullanıldı.

 

TERİM'DEN CEVAP

Fatih Terim ise bu mesajı alıntılayarak yaptığı paylaşımda, "Kağıtlara atılan imzalar, şekiller ve görevler değişir ama gönlünüze işlenenler ömrünüz olur. İlk günkü söz, bugün 52 yıllık bir miras. Kalbimin en güzel yerinde benimle, ömrüm ne kadarına daha yeterse..." görüşlerine yer verdi.

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