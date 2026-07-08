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Dünya NATO için tehdit olarak görülen ülke açıklandı!
Dünya

NATO için tehdit olarak görülen ülke açıklandı!

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NATO için tehdit olarak görülen ülke açıklandı!

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'daki NATO Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya desteğin süreceğini ve Rusya'nın uzun vadeli tehdit olarak ele alınacağını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'daki NATO Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya desteğin süreceğini ve Rusya'nın uzun vadeli tehdit olarak ele alınacağını söyledi.

Rutte, NATO'nun Ukrayna'ya desteğinin güçlü şekilde devam edeceğini belirterek, "Çok güçlü bir şekilde Ukrayna'yı destekleyeceğiz. Bunun sonucunda NATO güçlenmiş olacak." dedi.

Avrupalı müttefiklerin savunma harcamalarına da dikkat çeken Rutte, ilk kez savunma harcamalarının ABD ve Avrupa arasında eşitlendiğini ifade etti. Rutte, bu yıl savunma harcamalarının yüzde 4 seviyesine ulaşacağını belirterek, bunun yalnızca ABD Başkanı Donald Trump'ın ısrarı sonucu olmadığını, Rusya'nın açık bir tehdit olarak görülmesinden kaynaklandığını söyledi.

"NATO daha güçlü, Avrupa daha güçlü" diyen Rutte, zirvede İran meselesinin de ele alınacağını belirtti. Rutte, İran'ın nükleer kapasiteye sahip olmaması gerektiğini ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden tamamen açılmasının kritik önemde olduğunu söyledi.

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının zirveyi gölgeleyip gölgelemeyeceğine ilişkin soruya da yanıt veren Rutte, "İran bu ateşkesi ihlal etti ve karşılığında bu oldu." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın zirvede nasıl ele alınacağına ilişkin soruya ise Rutte, "Rusya uzun vadeli bir tehdit olarak ele alınacak." yanıtını verdi.

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