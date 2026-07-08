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Halil Ergün korku dolu anları anlattı! 3 gün ecel terleri dökmüş!

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Halil Ergün korku dolu anları anlattı! 3 gün ecel terleri dökmüş!

Oyuncu Halil Ergün polis rolü yapan dolandırıcıların hedefi oldu. 80 yaşındaki oyuncu, komşusunun dikkati sayesinde milyonluk dolandırıcılığın eşiğinden son anda döndü.

#1
Foto - Halil Ergün korku dolu anları anlattı! 3 gün ecel terleri dökmüş!

Posta'da yer alan habere göre, Halil Ergün'ü arayan dolandırıcılar kendilerini Beykoz Karakolu'nda görevli polisler olarak tanıttı. Ergün'e kişisel bilgilerinin ve fotoğraflarının çalındığını söyleyen şüpheliler, mal varlığının tehlikede olduğunu ve devlet tarafından yürütülen gizli bir operasyon kapsamında koruma altına alınması gerektiğini iddia etti.

#2
Foto - Halil Ergün korku dolu anları anlattı! 3 gün ecel terleri dökmüş!

3 GÜN BOYUNCA TELEFONLA KONTROL ALTINDA TUTTULAR

#3
Foto - Halil Ergün korku dolu anları anlattı! 3 gün ecel terleri dökmüş!

Yaklaşık üç gün boyunca Halil Ergün ile sürekli telefon trafiği kuran dolandırıcılar, usta oyuncuyu ağır bir psikolojik baskı altında tuttu. Gün içerisinde defalarca aranan Ergün'den evden fazla çıkmaması ve yaşananları hiç kimseyle paylaşmaması istendi.

#4
Foto - Halil Ergün korku dolu anları anlattı! 3 gün ecel terleri dökmüş!

"AZ KALSIN TÜM BİLGİLERİMİ VERECEKTİM" Yaşadığı korku dolu süreci Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e anlatan Halil Ergün, dolandırıcıların ne kadar profesyonel hareket ettiğini şu sözlerle anlattı:

#5
Foto - Halil Ergün korku dolu anları anlattı! 3 gün ecel terleri dökmüş!

"Bu tarz olaylar çok fazla oluyormuş ama benim bilgim yoktu. Beni Beykoz Karakolu'ndan başkomiser olduğunu söyleyen bir adam ve ekibi aradı. Tüm bilgilerimin kullanıldığını, hatta fotoğraflarımın da çalınıp başka kötü işlere alet edildiğini söylediler. Mal varlığımın tehlikede olduğunu ve emniyet eliyle koruma altına alınması gerektiğini anlattılar."

#6
Foto - Halil Ergün korku dolu anları anlattı! 3 gün ecel terleri dökmüş!

Dolandırıcıların anlattıklarının oldukça inandırıcı olduğunu söyleyen Ergün, "Az kalsın tüm bilgilerimi verecektim. Sürekli irtibat halindeydik. Her şey o kadar inandırıcıydı ki... Beni sürekli kontrol ediyorlardı. Evden de çok çıkmamı istemiyorlardı" dedi.

#7
Foto - Halil Ergün korku dolu anları anlattı! 3 gün ecel terleri dökmüş!

"EN YAKINLARIMLA BİLE KONUŞMAMAMI İSTEDİLER" Şüphelilerin kendisini çevresinden izole etmeye çalıştığını belirten Halil Ergün, "Bu konuyu hiç kimseyle paylaşmamam konusunda sürekli baskı yapıyorlardı. En yakınlarımla bile konuşmamam gerektiğini söylüyorlardı. Çünkü onlara göre paylaşırsam onlar da tehlikeye girecekti" ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Halil Ergün korku dolu anları anlattı! 3 gün ecel terleri dökmüş!

"UYKULARIM KAÇTI" Yaşadığı yoğun stresin sağlığını da etkilediğini anlatan usta oyuncu, üç gün boyunca büyük korku yaşadığını söyledi. Ergün, "Ben çok korktum. Kahroldum, çok üzüldüm. Üç gün boyunca büyük stres yaşadım. Uykularım kaçtı. Kalbimden rahatsızlanıyordum. Kimseyle paylaşamamak, sürekli korku içinde yaşamak gerçekten çok zordu. Her şeyi onlara teslim etmek üzereydim. O kadar profesyonel davranıyorlardı ki insanın şüphelenmesi bile zorlaşıyordu" diye konuştu.

#9
Foto - Halil Ergün korku dolu anları anlattı! 3 gün ecel terleri dökmüş!

"KOMŞUMUZUN OĞLU HAYATIMI KURTARDI" Kendisini büyük bir dolandırıcılıktan komşusunun oğlunun kurtardığını söyleyen Halil Ergün, yaşananları şöyle anlattı.

#10
Foto - Halil Ergün korku dolu anları anlattı! 3 gün ecel terleri dökmüş!

"Her şey komşumuzun oğlunun eve gelmesiyle değişti. Evimde bir cihaz bozulmuştu, bakmasını rica ettim. Çok stresli olduğumu fark etti. Israrla ne olduğunu sorunca ben de dayanamadım, kimseye söylememesi şartıyla anlattım. Bana bunun dolandırıcılık olduğunu söyledi. Hemen birlikte karakola gittik. Az kalsın başıma çok büyük bir bela açılacaktı." Şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Ergün, "Emniyet peşlerinde. Yakalanmalarını umut ediyorum" dedi. / kaynak: haber7

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