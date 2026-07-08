Halil Ergün korku dolu anları anlattı! 3 gün ecel terleri dökmüş!

"UYKULARIM KAÇTI" Yaşadığı yoğun stresin sağlığını da etkilediğini anlatan usta oyuncu, üç gün boyunca büyük korku yaşadığını söyledi. Ergün, "Ben çok korktum. Kahroldum, çok üzüldüm. Üç gün boyunca büyük stres yaşadım. Uykularım kaçtı. Kalbimden rahatsızlanıyordum. Kimseyle paylaşamamak, sürekli korku içinde yaşamak gerçekten çok zordu. Her şeyi onlara teslim etmek üzereydim. O kadar profesyonel davranıyorlardı ki insanın şüphelenmesi bile zorlaşıyordu" diye konuştu.