Fransa, 51 milyon euro'luk varlığı Suriye'ye iade edecek!

Suriye ve Fransa, devrik Şam rejimi lideri Beşar Esed'in amcası Rıfat Esed'in Fransa'da bulunan varlıklarının iadesine ilişkin salı günü bir niyet beyanı imzaladı.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, imza töreninin Şam'daki Başkanlık Sarayı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot arasında gerçekleştirildiğini ifade etti.

İmza töreni, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Şam ziyareti sırasında gerçekleşti.

Bu kapsamda, Esed'e ait el konulan malların karşılığı olan 51 milyon euro Suriye'ye iade edilecek. Bir Fransız mahkemesi, 2021 yılında Rıfat Esed'i yolsuzluk yapmak ve geniş bir gayrimenkul ağı üzerinden Suriye devlet fonlarını aklamak suçlarından mahkum etmiş, hakkında 4 yıl hapis cezası vermişti. Ayrıca Rıfat Esed'in mallarına el konulmuştu.

Kardeşi Hafız Esed döneminde askeri komutan ve cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapan Rıfat Esed, 1982'deki Hama katliamı da dahil olmak üzere birçok ihlale karışmıştı.

Rıfat Esed, uzun süren hastalığının ardından 12 Ocak 2026'da Birleşik Arap Emirlikleri'nde 88 yaşında ölmüştü.

Kaynak: Mepa News