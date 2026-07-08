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Dünya The Economist açıkladı: İsrail Açısından dünyadaki en tehlikeli adam bir Türk!
Dünya

The Economist açıkladı: İsrail Açısından dünyadaki en tehlikeli adam bir Türk!

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The Economist açıkladı: İsrail Açısından dünyadaki en tehlikeli adam bir Türk!

İngiltere merkezli The Economist dergisi, Türkiye ile İsrail arasındaki bölgesel rekabeti ele aldı. Analizde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hakkında dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

İngiltere merkezli The Economist dergisi, Türkiye ile İsrail arasındaki bölgesel rekabeti ele aldı. Analizde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hakkında dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

Haberde görüşüne yer verilen İsrailli bir istihbarat analisti, Hakan Fidan’ı “İsrail açısından bölgedeki en tehlikeli adam” olarak tanımladı.

Analizde, Fidan’ın Türkiye’nin bölgesel politikalarında etkili bir isim olduğu vurgulandı. Özellikle istihbarat geçmişi ve diplomatik tecrübesiyle öne çıktığı belirtildi.

 

Türkiye’nin Bölgesel Etkisi Vurgulandı

The Economist, Türkiye’nin son yıllarda bölgede daha aktif bir politika izlediğine dikkat çekti. Ankara’nın Suriye, Gazze ve Doğu Akdeniz gibi başlıklarda etkili bir aktör haline geldiği ifade edildi.

Haberde, İsrail’in Türkiye’nin artan nüfuzunu yakından takip ettiği aktarıldı. Hakan Fidan’ın da bu politikanın önemli isimlerinden biri olduğu kaydedildi.

 

Ankara-Tel Aviv Hattında Rekabet

Analizde, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin son dönemde daha gergin bir zemine oturduğu belirtildi. Gazze savaşı sonrası iki ülke arasındaki siyasi mesafenin daha da açıldığı ifade edildi.

The Economist’e göre, Ankara ile Tel Aviv arasındaki rekabet önümüzdeki dönemde daha görünür hale gelebilir. Hakan Fidan’ın bu süreçte merkezi bir rol oynadığı değerlendiriliyor.

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En tehlikeli adam mı ? Hakan bey mi ? Geçsin ondan daha kral babayiğitler var bu ülkede
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