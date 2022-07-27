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Yerel Yol ortasında direksiyon başında sızıp uyudu
Yerel

Yol ortasında direksiyon başında sızıp uyudu

Tekirdağ Çorlu’da yol ortasında direksiyon başında sızan alkollü sürücü polis tarafından zorlukla uyandırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-27 03:40:00 -
Yol ortasında direksiyon başında sızıp uyudu

Gece saatlerinde Alipaşa Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı üzeri, çiftli halı saha yakınlarında, eski itfaiye ışıklar istikametine seyreden bir araç yol ortasında durakladı. Devriyeye çıkan polis ekipleri tarafından fark edilen yol ortasındaki araç kontrol edildi. Trafik polisi, direksiyon başında sızan sürücü S.T.’yi yaklaşık yarım saat dil dökerek uyandırmayı başardı.

3.30 promil akollü çıktı

Yapılan kontrollerde, sürücü S.T.’nin 3.30 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Trafiği tehlikeye düşürmekten işlem yapılan sürücü S.T.’nin ehliyetine el konulurken, aracı da çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı.

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