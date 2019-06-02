0553 313 94 23

Yol kontrolünde FETÖ şüphelisi 2 kişi yakalandı

Balıkesir'in İvrindi ve Altıeylül ilçelerinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolleri sırasında, terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye oldukları suçlamasıyla aranan, 2 şüpheli yakalandı.

02 Haziran 2019 Pazar 19:28
Yol kontrolünde FETÖ şüphelisi 2 kişi yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı nedeniyle kent genelinde yol kontrolü yapıyor. Bu kapsamda  İvrindi ilçesinin Gökçeyazı Mahallesi'nde yapılan kontrolde 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında arama kararı bulunan M.D. yakalanarak, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.D. mahkemece tutuklanarak, Balıkesir Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Altıeylül ilçesi Pamukçu Mahallesi'nde yapılan kontrollerde de hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltı kararı buıunan H.Ç. yakalandı. Gözaltına alınan H..Ç.'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 19:28
  1. Balıkesir
  2. İvrindi ilçesi
  3. Altıeylül ilçesi
  4. yol kontrolleri
  5. firari FETÖ'cüler
  6. Gözaltılar var
  7. tutuklama
  8. Terörle Mücadele

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karaman’da otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 5 yaralı
    1. Karaman’da otomobil tarlaya uçtu: 1..
    2. Sapanca’da tekrarlanan seçimde..
    3. Alanya turizmine bayram dopingi
    4. Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimi iptal
    5. Ortalık savaş alanına döndü! Çok..
    6. Almanya'da SPD lideri Nahles'in..
    7. İsveç'te Esed rejimi protesto edildi
    8. Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi..
    9. Yol kontrolünde FETÖ şüphelisi 2 kişi..
    10. Bakan Kasapoğlu'nun mutlu günü
    11. Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
    12. Yüksekova'da uzaktan kumandalı EYP ele..
    13. Yüzme bezi / mayo bez seçerken hangi..
    14. Otobüste küfürlü konuşan gençleri..
    15. Bakan Soylu: “10 yıl ortalamasında..
    16. 1. Dünya Atlı Okçuluk Şampiyonası sona..
    17. Zonguldak'ta trafik kazası: 3 yaralı
    18. Bayram tatiline giden doktor kaza..
    19. Erzincan Baro Başkanı Aktürk’ten..
    20. Polis Ve Jandarmadan "Çocuklara karne..
    21. Balıkesir'de otobüs devrildi: 1 ölü, 8..
    22. SGK duyurdu! 21 Haziran'a kadar uzatıldı
    23. Yenileme seçimleri
    24. Otomobille çarpışan motosikletin..
    25. Çocuklara kırmızı düdük ve sürücü..
    26. D-100’de bariyerlere çarpan otomobil..
    27. Osmancık’ta bayram trafiğine sıkı..
    28. Elbistan'da omuz atma kavgası: 2 yaralı
    29. Annesini trafik müdürüne şikayet etti
    30. Mazbata alamayan eşinin yerine aday..
    Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak açıklama: Kapalı kapılar arkasında yapıldı
    Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak açıklama: Kapalı kapılar arkasında yapıldı
    KKTC'nin yeni Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Türk ordusu çekilirse...
    KKTC'nin yeni Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Türk ordusu çekilirse...
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    İspanya'dan kritik Türkiye ve Patriot açıklaması!
    İspanya'dan kritik Türkiye ve Patriot açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür