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Yol kenarları fındık harmanı oldu

Ordulu fındık üreticileri, topladıkları mahsulleri patoza vermeden önce kimi zaman yol kenarlarında, kimi zaman ise kaldırımlarda kurutmaya çalışıyor.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:43
Yol kenarları fındık harmanı oldu

Ordulu fındık üreticileri, topladıkları mahsulleri patoza vermeden önce kimi zaman yol kenarlarında, kimi zaman ise kaldırımlarda kurutmaya çalışıyor.


Ordu’nun Altınordu ilçesinde ve sahil kesimlerdeki ilçelerin kent merkezlerinde fındık hasadını tamamlayan üreticiler, kurutabilme telaşına düştü. Kırsal kesimlerde harmanlara ve geniş arazilere serilen fındıklar, şehir merkezlerinde bazı üreticiler tarafından yol kenarlarına ve kaldırımlarda kurutuluyor. Özellikle Karadeniz sahil yolu kenarındaki boş alanlarda ve kimi zaman geniş kaldırımlarda fındıklarını kurutmaya çalışan üreticiler, hava sıcaklığının sahil kesimlerde daha yüksek olduğundan mahsullerin daha çabuk kuruduğunu belirtiyor.


Sahil kesimlerinde büyük bölümü tamamlanan fındık hasadı, öğütülmek için patoza verilmeden önce yol kenarlarında ve kaldırımlarda kurutulmuş oluyor.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:43
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