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Dünya Yol kenarında görülen Bengal kaplanı endişelendirdi!
Dünya

Yol kenarında görülen Bengal kaplanı endişelendirdi!

Meksika'da resmi makamlardan gerekli izinler alınarak evcil hayvan olarak beslenebilen Bengal kaplanını yol kenarında başıboş gezerken görenler hem şaşırdı hem endişendi.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 23:46:00 - 2021-11-16 23:49:21

Meksika’nın Tapalpa kentinde yol kenarında başıboş gezen Bengal kaplanı araç sürücülerini şaşırttı. Endişeye kapılan bazı sürücüler, çevrede bulunan diğer sürücüleri uyarmak için kaplanın görüntülerini kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Yol kenarında gezen Bengal kaplanı görüldü

Meksika’nın Jalisco eyaletine bağlı Tapalpa şehrinde yol kenarında başıboş bir şekilde gezen Bengal kaplanı görüldü. Yoldan geçen sürücüler kaplanı görünce neye uğradıklarını şaşırırken, o anları kaydetmek için cep telefonlarına sarıldı. Bazı sürücüler kaydettikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşarak çevrede bulunan diğer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer tarafından henüz bir açıklama gelmezken, kaplanın yakalanıp yakalanmadığı bilinmiyor.

İzinle evcil hayvan olarak beslenebiliyor

Adını Hindistan’daki Bengal bölgesinden alan Bengal kaplanı, Meksika’da resmi makamlardan gerekli izinler alınarak evcil hayvan olarak beslenebiliyor. Bengal kaplanları Hindistan ve Bangladeş başta olmak üzere en çok Myanmar, Nepal, Bhutan’da görülüyor.

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