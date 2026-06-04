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Gündem Yol kenarında dinlenmek için uzandı: İş makinesinin altında kaldı
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Yol kenarında dinlenmek için uzandı: İş makinesinin altında kaldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yol kenarında dinlenmek için uzandı: İş makinesinin altında kaldı

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde meydana gelen trajik olayda, tarladaki işinin ardından yol kenarında dinlenen kadın, çalışma yapan iş makinesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde meydana gelen iş makinesi kazası can aldı. Tarım arazisinde çalışmasının ardından öğle molası veren Fatma Çol, yol kenarında dinlenirken iş makinesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Büyükorhan'a bağlı Durhasan Mahallesi kırsalındaki tarım arazilerinin bulunduğu bölgede yaşandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından arazi yolları ve su kanalları çevresinde çalışma yürütüldüğü sırada talihsiz kaza meydana geldi.

DİNLENMEK İÇİN UZANDIĞI YERDE FARK EDİLMEDİ

İddiaya göre Fatma Çol, öğle yemeğinin ardından dinlenmek amacıyla yol kenarında uykuya daldı. Bu sırada bölgede görev yapan iş makinesi operatörü, yol üzerindeki su hatlarına zarar vermemek için manevra yaptığı esnada yerde bulunan kadını göremedi.

İş makinesinin altında kalan Çol ağır şekilde yaralanırken, olay kısa sürede çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ ÖLÜMÜNÜ BELİRLEDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Fatma Çol'un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yaşanan acı olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, kadının cenazesi gerekli incelemelerin ardından ilgili işlemler için morga kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Büyükorhan'da yaşanan ölümcül kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. İş makinesinin çalışma koşulları ve kazanın meydana geliş şekli, yürütülen inceleme kapsamında değerlendiriliyor.

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