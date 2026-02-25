Yol kenarında cesedi bulunan kadının eşi gözaltında!
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün yol kenarında bulunan cansız bedenin Saliha T.'ye (45) ait olduğu belirlendi. Boğularak öldürüldüğü tespit edilen kadının gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen eşi M.T., adliyeye sevk edildi.
Gazipaşa merkeze yaklaşık 25 kilometre uzaktaki Zeytinada Mahallesi D-400 karayolu Sazak mevkisinde dün saat 08.30 sıralarında, bahçesini sulamak için bölgeye giden çiftçiler 2 metrelik şarampolde hareketsiz yatan kadını fark edip polise haber verdi.
Ekipler, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Üzerinde kimlik bulunmayan cansız beden, otopsi için morga götürüldü. Cesette boğulma izlerine de rastlandığı öğrenildi.
Cansız bedenin Adana nüfusuna kayıtlı Saliha T.'ye ait olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, soruşturma kapsamında Saliha T.'nin eşi M.T.'yi gözaltına aldı. İlk ifadesinde, cinayet suçlamasını reddeden M.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.