  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
2026 Risk Değerlendirme Raporu açıklandı! ABD’de şirket iflasları yılın ikinci yarısında % 15 arttı! Ramazan Ramazan rezilliğe tepki yağıyor: Bu da eniştem Hamdi! Yani bir zamanlar öyleydi… İmralı’nın statü açığı nasıl kapanacak? Devlet Bahçeli'nin sorusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan cevapladı İstanbul’daki polisevinde yangın! Ezan 3 dakika erken okundu binlerce kişi orucunu bozdu! Müftülüğün telefonları kilitlendi Türkiye'nin enerji ve jeopolitik açılımında yeni bir sayfa açıldı Afrika misyonu çok daha büyük F-16 şehidimizin yıllar önceki videosu ortaya çıktı! Vasiyet gibi sözler... Binbaşı İbrahim Bolat'ın TSK klibindeki o anları herkesi ağlattı F-16 kaza kırımının yeni görüntüleri geldi: ‘Şimşek mi çarptı?’ dediler, facia çıktı! İşte uçağın düştüğü o kahreden anlar Osman Gökçek’ten CHP’ye Çıplak Semazen Tepkisi: ‘Bu Rezillik Size Batmadı mı?’ Okullardaki Ramazan etkinliklerinin kudurttuğu 168 azgın yobaza dava açıldı
Gündem Yol kenarında cesedi bulunan kadının eşi gözaltında!
Gündem

Yol kenarında cesedi bulunan kadının eşi gözaltında!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Yol kenarında cesedi bulunan kadının eşi gözaltında!

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün yol kenarında bulunan cansız bedenin Saliha T.'ye (45) ait olduğu belirlendi. Boğularak öldürüldüğü tespit edilen kadının gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen eşi M.T., adliyeye sevk edildi.

Gazipaşa merkeze yaklaşık 25 kilometre uzaktaki Zeytinada Mahallesi D-400 karayolu Sazak mevkisinde dün saat 08.30 sıralarında, bahçesini sulamak için bölgeye giden çiftçiler 2 metrelik şarampolde hareketsiz yatan kadını fark edip polise haber verdi.

Ekipler, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Üzerinde kimlik bulunmayan cansız beden, otopsi için morga götürüldü. Cesette boğulma izlerine de rastlandığı öğrenildi.

Cansız bedenin Adana nüfusuna kayıtlı Saliha T.'ye ait olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, soruşturma kapsamında Saliha T.'nin eşi M.T.'yi gözaltına aldı. İlk ifadesinde, cinayet suçlamasını reddeden M.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23