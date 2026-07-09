Yol kenarında az daha canından olacaktı! Ekrem'in İETT'si korku saçmaya devam ediyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Bakımsız İETT araçları, liyakatsız kadrolar ve işe yerleştirilen sorunlu sürücüler İstanbullunun kabusu olmaya devam ediyor. CHP'li yönetim döneminde yaşanan İETT skandallarına bir yenisi eklendi. İstanbul Mecidiyeköy’de seyir halinde olan İETT otobüsü yol kenarında otomobilin yanında duran yayaya çarptı. Yayanın otobüs ile otomobilin arasında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün öğlen saatlerinde Şişli Karkuyusu Sokak'ta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre İETT'ye bağlı özel halk otobüsü seyir halindeyken yol kenarındaki otomobilin yanında duran kişiye çarptı.
İki araç arasında sürüklenen talihsiz adam hafif şekilde yaralandı.
Adama çevredekiler müdahale ederken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, adamın seyir halindeki otobüsle park halinde bulunan otomobilin arasında kaldığı anlar yer aldı.
Gündem
Bakan Gürlek’ten Ekrem’in ağababalarına sert uyarı: Hiç kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz! İzin vermeyiz
Gündem
Ekrem mahkemeyi yine sirke çevirdi: ‘Yargılanmaya değil yargılamaya geldim’ dedi, salondan atıldı