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Aktüel

Yol inşaatında kadınlar imece usulü çalışıyor

Zonguldak’ın Elvanpazarcık beldesinde kadınlar yol genişletme çalışmasında imece usulünde çalışmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 15:22:12 -
Yol inşaatında kadınlar imece usulü çalışıyor

Zonguldak’ın Elvanpazarcık beldesinde kadınlar yol genişletme çalışmasında imece usulünde çalışmaya başladı.


Zonguldak’ın Elvanpazarcık’ın beldesinde Belediye Başkanı Hüseyin Uzun’un talimatı ile yol genişletme çalışması başlatıldı. 4 metre genişliğindeki yolun bitirilmesi için kadınlar imece usulü çalışarak yolun hızlı şekilde bitirilmesine yardımcı oluyor.Öte yandan kadınların imece usulü çalıştığı yolun 3 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.

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