Yol inşaatında kadınlar imece usulü çalışıyor
Zonguldak’ın Elvanpazarcık beldesinde kadınlar yol genişletme çalışmasında imece usulünde çalışmaya başladı.
Zonguldak’ın Elvanpazarcık beldesinde kadınlar yol genişletme çalışmasında imece usulünde çalışmaya başladı.
Zonguldak’ın Elvanpazarcık’ın beldesinde Belediye Başkanı Hüseyin Uzun’un talimatı ile yol genişletme çalışması başlatıldı. 4 metre genişliğindeki yolun bitirilmesi için kadınlar imece usulü çalışarak yolun hızlı şekilde bitirilmesine yardımcı oluyor.Öte yandan kadınların imece usulü çalıştığı yolun 3 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.