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Yerel

Yol çalışmaları sürüyor

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Yeniakit Publisher
2020-06-09 18:05:27 -
Yol çalışmaları sürüyor

Kilis’te belediye tarafından yürütülen yol yapım çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi


Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Turgut Özal Caddesinin batısındaki yolda yürütülen dolgu ve tesviye çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ifade ederek, "Bu yolun en kısa sürede asfalt kaplaması yapılacağız. Yeni beşevlerler semti ile Belediye hizmet binasını birbirine bağlayan yolumuza gerekli düzenlemelere başladık. En kısa zamanda Yavuz Sultan Selim Caddesinin devamı niteliğindeki yolumuz ile birlikte asfalt kaplama çalışmaları tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulacaktır” dedi.

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