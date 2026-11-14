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Spor
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Fenerbahçe’ye çok ama çok kötü haber! Tarih belli oldu

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fenerbahçe’ye çok ama çok kötü haber! Tarih belli oldu

Fenerbahçe'de Nathan Ake şoku yaşanıyor. Hollandalı stoper önceki sakatlığının rehabilitasyon süreci sırasında bir kez daha sakatlandı.

#1
Foto - Fenerbahçe’ye çok ama çok kötü haber! Tarih belli oldu

Fenerbahçe oyuncunun MR sonucunu paylaşırken, sahalara dönüş süresi uzadı.

#2
Foto - Fenerbahçe’ye çok ama çok kötü haber! Tarih belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile oynadığı maçta sakatlanan Nathan Ake'den kötü haber geldi.

#3
Foto - Fenerbahçe’ye çok ama çok kötü haber! Tarih belli oldu

Daha önce sağ bacak arka adalesinden sakatlanan Hollandalı futbolcunun bu kez sağ alt adalesinde ağrı hissettiği açıklandı. Yapılan açıklamada tecrübeli stoperin tedavisine başlandığı belirtildi.

#4
Foto - Fenerbahçe’ye çok ama çok kötü haber! Tarih belli oldu

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "Futbolcumuz Nathan Ake'nin önceki sakatlığının rehabilitasyon sürecinde gerçekleştirdiği bireysel çalışması sırasında sağ alt adalesinde ağrı hissetmesi ve şikayetinin devam etmesi üzerine kulübümüz sağlık heyeti tarafından bugün MR görüntülemesi yapılmasına karar verilmiştir.

#5
Foto - Fenerbahçe’ye çok ama çok kötü haber! Tarih belli oldu

Gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda futbolcumuzun sağ alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir. Nathan Ake'nin tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanmıştır."

#6
Foto - Fenerbahçe’ye çok ama çok kötü haber! Tarih belli oldu

Sağ alt adalesinden sakatlanan Nathan Ake'nin sahalara döneceği tarih de belli oldu. A Spor'un haberine göre; Nathan Ake 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

#7
Foto - Fenerbahçe’ye çok ama çok kötü haber! Tarih belli oldu

Hollandalı futbolcu için Slavia Prag maçının ardından şu açıklama yapılmıştı: "Ake'nin, Ataşehir Medicana Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi ve kulüp doktoru tarafından yapılan muayene sonucunda sağ bacak arka adalesinde orta düzeyli zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 hafta sürmesi öngörülmektedir."

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