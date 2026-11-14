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10 yaşında elektrik akımına kapıldı! Hayvancılıktan imamlığa uzanan hayat hikayesi

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10 yaşında elektrik akımına kapıldı! Hayvancılıktan imamlığa uzanan hayat hikayesi

Hatay’da çocuk yaşta geçirdiği elektrik kazası sonucu iki kolunda kalıcı hasar oluşan 44 yaşındaki Mehmet Güven, hayat mücadelesini bırakmadı. Beş çocuk babası Güven, girdiği sınavları kazanarak imam oldu ve 4 yıldır Karabatak Camii’nde görev yapıyor.

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Foto - 10 yaşında elektrik akımına kapıldı! Hayvancılıktan imamlığa uzanan hayat hikayesi

Reyhanlı ilçesi Karacanlık Mahallesi'nde yaşayan 44 yaşındaki Mehmet Güven'in henüz 10 yaşındayken oyun oynadığı sırada elektrik akımına kapılmasıyla hayatı değişti. Elektrik akımına kapılması sonucu sağ elinin parmak uçlarında ve sol kolunun dirsek altındaki bölümünde hasar oluşan Güven, çocuk yaşta başladığı zorlu yaşam mücadelesini hiçbir zaman bırakmayarak hayatını sürdürdü.

#2
Foto - 10 yaşında elektrik akımına kapıldı! Hayvancılıktan imamlığa uzanan hayat hikayesi

Günlük ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşılamayı öğrenen Güven, bir süre hayvancılıkla uğraşarak koyun, dana ve inek yetiştirdi. Beş çocuk babası olan Güven, imam olma hayalinden de vazgeçmeyerek sınavlara çalışmaya başladı. Girdiği çeşitli sınavların ardından başarılı olarak görevine başlayan Güven, 4 yıldır Karabatak Camii'nde imamlık yapıyor. Sol kolu için protezi olduğunu ifade eden Güven, kendisini rahatsız ettiği için kullanmadığını söyledi.

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Foto - 10 yaşında elektrik akımına kapıldı! Hayvancılıktan imamlığa uzanan hayat hikayesi

4 yıldır Karabatak Mahallesi'nde imamlık yaptığını belirten imam Mehmet Güven, "Daha önce de burada 8 ay görev yapmıştım. Ardından depremi yaşadık ve camimiz tamamen yıkıldı. Rabbimin ve hayırseverlerin desteğiyle aile büyüklerimizin de katkılarıyla camimizi yeniden ayağa kaldırmak için çalıştık. Çok şükür, yaklaşık 6 ay içerisinde namaz kılınabilecek hale getirdik. Daha sonra eksiklikleri peyderpey tamamlamaya çalıştık. Burada görev yapmaktan mutluyum. Köy halkıyla güzel bir bağ kurduk. Artık kendimi burada yabancı olarak görmüyorum. İnşallah emekli olana kadar burada görev yapmayı düşünüyorum. Ben 10 yaşındayken Apaydın Mahallesi'nde yaşadığım bir kaza sonucu elektrik akımına kapıldım. O olaydan sonra sol kolum dirseğimin altından, sağ kolumun ise parmak uçlarından etkilendi. Allah'a şükür, bu duruma hiçbir zaman isyan etmedim. Her şeyin bir imtihanı olduğuna inanıyorum" dedi.

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Foto - 10 yaşında elektrik akımına kapıldı! Hayvancılıktan imamlığa uzanan hayat hikayesi

Çok zor şartlarda mücadele ederek evlatları için emek verdiğini ifade eden Güven, "Çok zor zamanlardan geçtim. Hayvancılık yaptım, koyun, dana ve inek besledim. Ailemi geçindirmek için elimden geleni yaptım. Çocuklarım oldu, hayat devam etti. Gittiğim her yerde sınavlara katılmaya çalıştım. Allah'a şükür, sonunda bugün görevimin başındayım. Uzun zamandır bu duruma alıştım. Kendi ihtiyaçlarımı kendim karşılayabiliyorum. Aktif bir insanım, istediğim yere gidip gelebiliyorum. Bir bebek dünyaya geldiğinde zamanla hayatı öğrenerek her şeye alışır. Ben de hayatıma yeniden uyum sağladım ve yoluma devam ettim. Ailem de her zaman arkamda durdu, bana destek oldu. Beş çocuğum var; iki kız, üç erkek. Sol kolum için protezim bulunuyor ancak günlük hayatımda çok fazla kullanmıyorum. Bana ağırlık veriyor ve rahatsızlık hissetmeme neden oluyor. Protez kullanmadığımda kendimi daha özgür hissediyorum. Ben anadan doğma sağlıklıydım, sonradan yaşadığım olay nedeniyle bu duruma geldim. Her sağlıklı insanın bir engelli adayı olduğunu unutmamak gerekiyor. Önemli olan, insanın yaşadığı engelin kendi hayatına engel olmasına izin vermemesi ve yoluna devam etmesidir" ifadelerini kullandı.

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