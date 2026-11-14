10 yaşında elektrik akımına kapıldı! Hayvancılıktan imamlığa uzanan hayat hikayesi

Çok zor şartlarda mücadele ederek evlatları için emek verdiğini ifade eden Güven, "Çok zor zamanlardan geçtim. Hayvancılık yaptım, koyun, dana ve inek besledim. Ailemi geçindirmek için elimden geleni yaptım. Çocuklarım oldu, hayat devam etti. Gittiğim her yerde sınavlara katılmaya çalıştım. Allah'a şükür, sonunda bugün görevimin başındayım. Uzun zamandır bu duruma alıştım. Kendi ihtiyaçlarımı kendim karşılayabiliyorum. Aktif bir insanım, istediğim yere gidip gelebiliyorum. Bir bebek dünyaya geldiğinde zamanla hayatı öğrenerek her şeye alışır. Ben de hayatıma yeniden uyum sağladım ve yoluma devam ettim. Ailem de her zaman arkamda durdu, bana destek oldu. Beş çocuğum var; iki kız, üç erkek. Sol kolum için protezim bulunuyor ancak günlük hayatımda çok fazla kullanmıyorum. Bana ağırlık veriyor ve rahatsızlık hissetmeme neden oluyor. Protez kullanmadığımda kendimi daha özgür hissediyorum. Ben anadan doğma sağlıklıydım, sonradan yaşadığım olay nedeniyle bu duruma geldim. Her sağlıklı insanın bir engelli adayı olduğunu unutmamak gerekiyor. Önemli olan, insanın yaşadığı engelin kendi hayatına engel olmasına izin vermemesi ve yoluna devam etmesidir" ifadelerini kullandı.