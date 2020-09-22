Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı
SAKARYA (AA) - Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası, Sakarya'nın ev sahipliğinde başladı.
Türkiye Bisiklet Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan şampiyonaya, farklı illerden 106 sporcu katılıyor.
Adapazarı ilçesindeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenen şampiyonanın ilk yarışında bisikletçiler, "zamana karşı" etabında mücadele veriyor.
Sporcular, "genç erkekler" kategorisinde 13,5 kilometre, "büyük erkekler" kategorisinde ise 26,8 kilometre yolu en kısa sürede tamamlamaya çalışıyor.
Şampiyonada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında her takım 6 kişiyle start alabiliyor.
Organizasyon, yarın yapılacak "yol yarışı" ile sona erecek.