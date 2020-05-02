Yol belgesi nasıl alınır? Seyahat izin belgesi sorgulama

Yol belgesi nasıl alınır?

Otobüs ve uçak seferlerinin durdurulmasının ardından 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışlar durduruldu. Giriş çıkışların durdurulmasının ardından 19 Nisan tarihinde sona eren süreç 15 gün süre ile birkez daha uzatıldı. 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında araştırmalarını sürdüren vatandaşlar seyahat izin belgesi nasıl alınır, şehirler arası seyahat kısıtlaması ne zaman sona erecek sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

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Seyahat yasağı kalkacak mı?

Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yapılan açıklamada normalleşme süreci kapsamında Mayıs ayı sonunda şehirler arası seyahat yasaklarının kaldırılacağı duyuruldu.

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, salgınla mücadelede bir sürpriz yaşanmazsa iç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşündüklerini söyledi.

Bakan Ersoy, şu anki verilere göre salgınla mücadelede her şeyin olumlu geliştiğini ifade ederek şöyle konuştu:

“Böyle giderse ve gidişatta sıkıntı yaşanmazsa mayıs ayı sonu itibarıyla iç trafik başlayacak. Kontrollü iç hat uçuşlarıyla turizm sezonu açılacak. Bir sertifikasyon kurulu oluşturduk ve konaklamanın kurallarını belirledik. Çok kapsamlı bir kurallar bütünü. Konaklama tesisleriyle görüşmelerimiz sürüyor. Bu kurallara uymayı taahhüt edenlere sertifikasyon vereceğiz. Sertifikasyon alan tesisleri duyurarak, tatilciye ‘Buralara gidebilirsiniz’ diyeceğiz. Şehirlerarası seyahat ve iç hat seferleri de bu dönem başlayacak. Vaka açısından sıfır olan ülkelerle karşılıklı kapıları açabiliriz”