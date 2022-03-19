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Yerel Yokuştan inerken kayan tırın çarptığı minibüs, hasta bekleyen ambulansa çarptı
Yerel

Yokuştan inerken kayan tırın çarptığı minibüs, hasta bekleyen ambulansa çarptı

İstanbul Kartal'da, kar yağışından dolayı kayan tırın çarptığı park halindeki minibüs, hasta almak için bekleyen ambulansa çarptı.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 07:05:00 -
Yokuştan inerken kayan tırın çarptığı minibüs, hasta bekleyen ambulansa çarptı

Cumhuriyet Mahallesi Yüzüncü Yıl Caddesi'nde, yokuştan inmeye çalışan 77 ABA 350 plakalı tır, kardan dolayı kayganlaşan yolda kayınca park halindeki minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle kayan minibüs de hasta bekleyen ambulansa çarptı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda önlem alırken, itfaiye ekipleri de kaza yapan araçlarda inceleme yaptı. Kimsenin yaralanmadığı kazada, üç araçta hasar oluştu.

Görgü tanıklarından Ramazan Ercan, "Tır yukarıdan kayarak geldi. Park halindeki servise vurdu. Servis de hasta almaya gelen ambulansa vurdu. Yaralı falan yok. Ambulans yan şekilde durdu." dedi.

Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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