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Eğitim

YÖK’ün uzaktan eğitim analizi sonuçlandı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), COVID-19 salgını nedeniyle mart ayında tüm üniversitelerde başlatılan uzaktan eğitim sürecini analiz etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 12:22:00 -
YÖK’ün uzaktan eğitim analizi sonuçlandı

Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında lisans düzeyinde en fazla online ders ve canlı sınıf uygulaması yapan üniversite, Maltepe Üniversitesi oldu.

Rapora göre lisans düzeyinde devlet üniversitelerinde 301 bin 770, vakıf üniversitelerinde ise 45 bin 230 ders yapıldı. Raporda Maltepe Üniversitesi’nin toplam ders sayısı ve canlı ders sayısı ile tüm vakıf üniversitelerini geride bırakarak, birinci sıraya yerleştiği görüldü.

 

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