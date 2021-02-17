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Gündem YÖK'ten yüz yüze eğitim kararı
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YÖK'ten yüz yüze eğitim kararı

Yükseköğretim Kurulu, uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 12:43:00 -
YÖK'ten yüz yüze eğitim kararı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verdi.

YÖK, salgın endişesi veya barınma nedeniyle eğitime devam etmek istemeyen öğrencilerin "kayıt dondurma" hakkından yararlandırılmasını kararlaştırdı.

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