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Eğitim YÖK’ten yüz yüze eğitim açıklaması! Üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı?
Eğitim

YÖK’ten yüz yüze eğitim açıklaması! Üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde köy okulları 15 Şubat’ta, ilkokul, 8. ve 12. sınıflar ise 1 Mart’ta yüz yüze eğitime başlayacak olması nedeniyle üniversite öğrencileri de yüz yüze eğitimin ne zaman başlaycağını üniversitelerin ne zaman açılacağını merak ediyor. YÖK, Sağlık Bakanlığından bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesi konusuna ilişkin görüşün acil olarak bildirilmesi istemişti. YÖK üniversitelerin yüz yüze eğitime başlayıp başlamayacağını belirlemek üzere şimdi de anket çalışması yapıyor. Peki üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-08 11:56:00 - 2021-02-08 11:57:45
YÖK’ten yüz yüze eğitim açıklaması! Üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı?

Üniversitelerin ne zaman açılacağı merak ediliyor. Uzaktan eğitimin devam ettiği üniversitelerde yüz yüze geçiş süreci araştırılıyor. Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili henüz açıklama yapılmadı. YÖK, Sağlık Bakanlığından üniversitelerde 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin "acil görüş" bildirilmesini istedi. YÖK'ün yazısında, ‘Sağlık Bakanlığının tedbir maksatlı yönlendirmeleri önem arz ettiğinden yükseköğretim kurumlarında 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesi konusuna ilişkin görüşün acil olarak bildirilmesi’ istendi.

YÖK’ten son dakika uzaktan eğitim açıklaması

YÖK Başkanı Yekta Saraç, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Küresel salgın sürecinde uygulanan uzaktan öğretimin değerlendirilmesi amacıyla 'öğrenci' ve 'akademisyenlerimize' yönelik bir anket düzenleyeceğiz. Bu anket çalışması ile salgın sürecinde verilen uzaktan öğretim çeşitli boyutlarıyla analiz edilebilecek. Yeni YÖK olarak, üniversiteler ve diğer paydaşlarımızın görüşlerine sık sık başvuruyor, sonuçlarını karar alma süreçlerine yansıtıyoruz. Bu anketin sonuçları da bahar yarıyılı ile ilgili planlamalarımıza ışık tutacaktır. Ayrıca bu sonuçları başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar ve kurumlar ile de paylaşacağız. Bu açıdan anketin kısa süre içinde, 11 Şubat Perşembe günü saat 17.00’ye kadar cevaplandırılması önem taşımaktadır" dedi.

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