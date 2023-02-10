YÖK'ten kritik üniversiteler için son dakika Türkiye kararı açıklaması! Üniversiteler ne zaman açılacak?
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan deprem felaketinin ardından Türkiye genelinde eğitime ara verilirken, YÖK'ten üniversiteler için bir son dakika açıklaması geldi. YÖK, tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından üniversitelerinin açılacağı ve eğitimin başlayacağı tarih, üniversite öğrenciler tarafından mercek altına alındı.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık" dedi. Peki, üniversiteler tatil mi, ne zaman açılacak? İşte üniversitelerin açılacağı eğitimin başlayacağı tarih...
YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu), tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık. Çünkü Türkiye'deki tüm gönüllü öğretmenlerimiz deprem bölgesinde. 10 binlerce öğretmenimiz sahada. Dolayısıyla bu süreci aksatmamak için tüm Türkiye'de, 71 ilde 13 Şubat'a kadar olan yarıyıl tatilini 1 hafta daha uzatıyoruz. Yani 20 Şubat itibariyle 71 ilde eğitim öğretim başlayacak" ifadelerini kullandı.
3 NİSAN'A UZATILDI
Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Ortaokulu, Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 3 Nisan mesai bitimine kadar uzattı.
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