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Eğitim YÖK’ten İstanbul’da kar tatili kararı!
Eğitim

YÖK’ten İstanbul’da kar tatili kararı!

İstanbul’da etkili olacak olan yoğun kar yağışına ilişkin Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından kar tatili kararı alındı.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 15:02:00 - 2022-03-09 15:03:08
YÖK’ten İstanbul’da kar tatili kararı!

 YENİ AKİT  ANKARA 

İstanbul’da etkili olacak olan yoğun kar yağışına ilişkin Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından ar tatili kararı alındı.

YÖK tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Değerli Öğrencilerimiz İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre 10 Mart 2022 günü için turuncu alarm verilmiştir. Bu doğrultuda İstanbul Valiliği il genelindeki üniversite rektörlükleri ile yapılan istişareler doğrultusunda yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verildiğini açıklamıştır. Beklenen kar yağışının çevre illeri de etkileyeceği düşünülerek söz konusu illerdeki üniversitelerimizin bulundukları illerin valilikleriyle irtibata geçerek gerekli tedbirleri almasını önemle rica ederiz” ifadeleri kullanıldı.

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