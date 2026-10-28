Davlumbaz, şarjlı süpürge, fırın... İşte BİM 3 Kasım aktüel kataloğu!

Patates Cipsi Tarçınlı Çörek Aromalı 125 g: 52,50 TL Patates Cipsi Tatlı ve Acı Bal Aromalı 125 g: 52,50 TL Hindistan Cevizli Bar Çikolata 4x25 g: 49 TL Bitter Çikolatalı Gofret 142 g: 49 TL Capybara Oyuncaklı Lolipop Şeker 10 g: 49 TL Hamur Kabartma Tozu 20x10 g: 49 TL Maden Suyu 6x200 ml: 49,50 TL Gözlük ve Ekran Temizleme Mendili 40'lı: 45 TL Karabuğday Patlağı 100 g: 45 TL %1,5 Yağlı Süt 1 L: 44,50 TL Körili Noodle 5x75 g: 39,50 TL Sos Çeşitleri 350 g / 365 g: 39,50 TL Şekerli Vanilin 20x5 g: 36 TL Şekersiz Sakız Çeşitleri 27 g: 35 TL Desenli Pişirme Kağıdı 16'lı: 65 TL Büzgülü Çöp Torbası: 35 TL Güzellik Sabunu 90 g: 29 TL Kapaklı Islak Mendil 20'li: 25 TL Süt Dolgulu Çikolata Kaplamalı Kek 39 g: 25 TL Makarna Çeşitleri 500 g: 23,50 TL