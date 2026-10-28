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Dış ticaret verileri paylaşıldı: İhracatta dev sıçrama! Türkiye üretiyor, dünya alıyor Kolon kanserine neden oluyor: 50 yaş üstü erkeklerde belirti vermiyor! Meğer yanlış biliyormuşuz Davlumbaz, şarjlı süpürge, fırın... İşte BİM 3 Kasım aktüel kataloğu! 2027’de hayat geçecek! Yuva kuracak gençlere müjde Mavi Vatan onunla coşacak! Türkiye’nin denizlerdeki gücüne yeni takviye Ticaret Bakanlığı harekete geçti: İndirim tuzaklarına yakın takip Turist akının uğrayacak! Kızılırmak’ta müthiş dönüşüm Mutabakat zaptları sessiz sedasız imzalandı! Şara’dan, beklenmedik petrol teklifi Dünya turunda şok! Kontağı kapatıp yüzlerce yolcudan gemiyi terk etmelerini istediler Çıplak gözle okumak neredeyse imkansız! Bir pirinç tanesine kedi kılıyla İhlas Suresi yazılmış
Ekonomi
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Davlumbaz, şarjlı süpürge, fırın... İşte BİM 3 Kasım aktüel kataloğu!

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Davlumbaz, şarjlı süpürge, fırın... İşte BİM 3 Kasım aktüel kataloğu!

Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden olan BİM, 3 Kasım aktüel kataloğunu yayınladı. Beyaz Cam Ankastre Set 11.550 TL olurken aynı ürün olan davlumbaz, ocak ve fırın içeren Siyah Cam Ankastre Set ise 11.250 TL’den müşterilerin beğenisine sunulacak.

#1
Foto - Davlumbaz, şarjlı süpürge, fırın... İşte BİM 3 Kasım aktüel kataloğu!

Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L: 155 TL Kağıt Havlu: 155 TL Hindistan Cevizli Krema 200 g: 149 TL Çiğ Karışık Kuruyemiş 200 g: 149 TL Akhisar Uslu Siyah Zeytin 900 g: 149 TL Salatalık Turşusu 2550 g: 145 TL Nohut 2,5 kg: 139 TL El ve Vücut Kremi 400 ml: 139 TL Tıraş Bıçağı 2 Bıçaklı Kadın: 129 TL Katı Sabun 800 g: 129 TL Pilavlık Piyazlık İri Kuru Fasulye 1 kg: 125 TL Deodorant Kadın 150 ml: 119 TL Deodorant Erkek 150 ml: 119 TL Vanilya Aromalı Gofret 900 g: 119 TL Ketçap 1 kg & Mayonez 840 g Set: 119 TL Buğday Unu 5 kg: 115 TL Aç Ye Ton Balığı Çeşitleri 160 g: 115 TL Peynir Dolgulu Biber Turşusu Çeşitleri 290 g: 115 TL Kuru Meyve Çeşitleri 100 g: 109 TL Hijyenik Ped Uzun Extra: 109 TL Hijyenik Ped Gece Extra: 109 TL Uzun Günlük Ped: 109 TL Sıvı Sabun 3 L: 109 TL Yetişkin Diş Macunu 75 ml + Diş Fırçası: 95 TL Çek Al Mendil 3x150'li: 99 TL Köpük Gücü 450 ml: 99 TL Kurabiye Çeşitleri 180 g: 99 TL Meyve Aromalı Yumuşak Şeker 480 g: 99 TL Kahve Şurubu Çeşitleri 300 ml: 99 TL Granola Bar Çeşitleri 3x25 g: 89 TL Ütü Spreyi 400 ml: 89 TL Halı Temizleyici 600 ml: 89 TL Bütün Bademli Tablet Çikolata 100 g: 79 TL Yer Fıstığı Ezmeli Bol Sütlü Çikolata 75 g: 79 TL Yüzey Temizlik Havlusu: 78 TL Süt Reçeli Çeşitleri 270 g: 75 TL Duş Jeli 450 ml: 69 TL Lavaş Tortilla 720 g: 64,50 TL Hindistan Cevizli Marshmallowlu Çikolatalı Kek 4x31 g: 59 TL Karışık Baharat Aromalı Mısır Patlağı 110 g: 59 TL Doğada Çözünebilen Islak Havlu 60'lı: 59 TL Bulgur Çeşitleri 1 kg: 55 TL Glutensiz Bakliyat Makarnası Çeşitleri 250 g: 55 TL

#2
Foto - Davlumbaz, şarjlı süpürge, fırın... İşte BİM 3 Kasım aktüel kataloğu!

Patates Cipsi Tarçınlı Çörek Aromalı 125 g: 52,50 TL Patates Cipsi Tatlı ve Acı Bal Aromalı 125 g: 52,50 TL Hindistan Cevizli Bar Çikolata 4x25 g: 49 TL Bitter Çikolatalı Gofret 142 g: 49 TL Capybara Oyuncaklı Lolipop Şeker 10 g: 49 TL Hamur Kabartma Tozu 20x10 g: 49 TL Maden Suyu 6x200 ml: 49,50 TL Gözlük ve Ekran Temizleme Mendili 40'lı: 45 TL Karabuğday Patlağı 100 g: 45 TL %1,5 Yağlı Süt 1 L: 44,50 TL Körili Noodle 5x75 g: 39,50 TL Sos Çeşitleri 350 g / 365 g: 39,50 TL Şekerli Vanilin 20x5 g: 36 TL Şekersiz Sakız Çeşitleri 27 g: 35 TL Desenli Pişirme Kağıdı 16'lı: 65 TL Büzgülü Çöp Torbası: 35 TL Güzellik Sabunu 90 g: 29 TL Kapaklı Islak Mendil 20'li: 25 TL Süt Dolgulu Çikolata Kaplamalı Kek 39 g: 25 TL Makarna Çeşitleri 500 g: 23,50 TL

#3
Foto - Davlumbaz, şarjlı süpürge, fırın... İşte BİM 3 Kasım aktüel kataloğu!

BİM 1 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU VE FİYAT LİSTESİ Kazanlı Ütü: 19.900 TL Şarjlı Süpürge: 11.900 TL Beyaz / Siyah Turbo Cam Ankastre Set: 11.550 TL / 11.250 TL IPL Lumea: 10.250 TL Toz Torbasız Süpürge: 7.900 TL (Single) Drone: 7.250 TL Azur Ütü: 3.990 TL Kalpten Kalbe Porselen Kahve Fincan Takımı 90 ml: 999 TL Fonksiyonel Elektrikli Araç İçi Süpürge: 1.990 TL Motosiklet Intercom Sistemi: 1.990 TL Yapay Salon Bitkileri: 1.590 TL Oto Koltuk Kılıfı Seti: 1.190 TL Dönən Şehir Seti: 1.190 TL Araç İçi Kamera: 1.190 TL Kablosuz Kompresör, Powerbank & Işıldak: 1.130 TL Uzaktan Kumandalı Tren: 759 TL

#4
Foto - Davlumbaz, şarjlı süpürge, fırın... İşte BİM 3 Kasım aktüel kataloğu!

Mont Erkek: 799 TL Çarplay Wireless Adaptörü: 799 TL Titreşim Engelleyici Telefon Tutucu: 799 TL Dekoratif Mini Motor Kaskı: 799 TL Karnıyarık Tencere 32 cm: 699 TL Oto Bagaj Düzenleyici Organizer: 699 TL Araç İçi Hava Temizleyici: 699 TL Araç Park Sensörü Sesli Uyarı: 699 TL Oto Paspas: 699 TL Öğrenci Bebek: 679 TL Oyuncak Ev: 659 TL Motosiklet Brandası: 590 TL

#5
Foto - Davlumbaz, şarjlı süpürge, fırın... İşte BİM 3 Kasım aktüel kataloğu!

Toz Deterjan 9 kg: 495 TL Ayçiçek Yağı Pet Şişe 5 L: 429 TL Desenli Porselen Pasta Tabağı 19 cm: 399 TL Dans Eden Robot: 399 TL Çakmaklık Şarj Aleti: 399 TL Çocuk Emniyet Kemer Yastığı: 399 TL Araç İçi Led Göz: 399 TL Araç İçi Kapı Aydınlatma: 399 TL Sweat (Bisiklet Yaka / Uzun Kolek): 499 TL / 439 TL Motosiklet Tozluk: 499 TL Bebek Bezi: 399 TL Sweat: 499 TL Tüylü Yolluk 80x150 cm: 499 TL

#6
Foto - Davlumbaz, şarjlı süpürge, fırın... İşte BİM 3 Kasım aktüel kataloğu!

Manyetik Kıyafet / Yüz Yapma Oyunu: 379 TL Banyo Paspas Takımı: 369 TL Sesli İngilizce Öğretim Seti: 369 TL Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 359 TL Yüz Güneş Koruyucu Krem 50 ml: 359 TL Figoğlu Pelüş Battaniye 80x80 cm: 349 TL Bölmeli Organizer Kutu 16 L: 299 TL Shiny Sprey Mop Set: 299 TL Tam Fermuarlı Polar Erkek: 329 TL Tam Fermuarlı Polar Kadın: 329 TL Osmancık Pirinç 5 kg: 329 TL

#7
Foto - Davlumbaz, şarjlı süpürge, fırın... İşte BİM 3 Kasım aktüel kataloğu!

Yüz Bakım Kremi 50 ml: 329 TL Bahçıvan / Tamir Seti: 319 TL Çift Kişilik Battaniye 180x220 cm: 289 TL Keçe Terlik Erkek: 299 TL Keçe Terlik Kadın: 299 TL El Havlusu 50x100 cm: 299 TL Göz Bakım Kremi 15 ml: 289 TL Tek Kişilik Battaniye 150x200 cm: 249 TL Tam Fermuarlı Polar Çocuk: 249 TL Masa Örtüsü 140x180 cm: 249 TL Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 259 TL Araç İçi Koltuk Arkası Depolama Çantası: 249 TL

#8
Foto - Davlumbaz, şarjlı süpürge, fırın... İşte BİM 3 Kasım aktüel kataloğu!

Güneş Koruyucu Krem 50 ml: 249 TL Hava Pompası ve Akü Takviye Cihazı: 2.490 TL Araç İçi Led Aydınlatma: 249 TL Tuvalet Kağıdı: 235 TL Araç İçi Koltuk Arkası Organizer: 229 TL Fast & Furious Temalı Tekli Arabalar: 229 TL Yaprak Şekilli Salata Servis Seti: 219 TL Römorklu Traktör: 209 TL Ezme Çeşitleri 300 g: 199 TL Fındıklı Krema Dolgulu Deniz Kabuğu Şekilli Çikolata 250 g: 199 TL Tatlı Üzüm Pekmezi 1300 g: 199 TL Yemek Taşıma Kabı 4x~1500 ml: 199 TL Ayak Paspası 40x60 cm: 199 TL Dolldyland Minki Moda Bebek Seti: 199 TL Araç İçi Telefon Tutucu: 199 TL Araç İçi Bardaklık: 199 TL Araç İçi Bardaklık Telefon Tutucu: 399 TL Numaratörlü Araç İçi Telefon Tutucu: 199 TL Araç İçi Kaydırmaz Ped: 199 TL Araç Lastik Tamir Kiti: 199 TL

#9
Foto - Davlumbaz, şarjlı süpürge, fırın... İşte BİM 3 Kasım aktüel kataloğu!

Manyetik Araç Telefon Tutucu: 199 TL Araç Led Işık: 199 TL Fındıklı Krema Dolgulu Çikolata 1000 g: 179 TL Sıvı Bulaşık Deterjanı 3,5 L + 0,5 L: 189 TL Yüz Temizleme Jeli 200 ml: 189 TL Biber Salçası Çeşitleri 1450 g: 189 TL Yerli Kırmızı Mercimek 2,5 kg: 179 TL Konsantre Yumuşatıcı 2x960 ml: 179 TL Şampuan 600 ml: 179 TL Klasik Çamaşır Suyu 5 L: 180 TL Renkli Kare Saklama Kabı Seti: 179 TL Renkli Dikdörtgen Saklama Kabı Seti: 179 TL 2 Katlı Tekerlekli Organizer: 179 TL, Borcam Yuvarlak Kapaklı Borcam Tencere 1450 cc: 189 TL Herevin Gravürlü Cam Kupa 210 ml: 189 TL Oyuncak Ev Aletleri: 179 TL Oyuncak Araç Çeşitleri: 179 TL Araç İçi Telefon Tutucu ve Numaratör: 179 TL Karışmasdık Organizer: 189 TL Araç İçi Hava Nemlendirici: 189 TL Tıraş Bıçağı 3 Bıçaklı Erkek: 169 TL

#10
Foto - Davlumbaz, şarjlı süpürge, fırın... İşte BİM 3 Kasım aktüel kataloğu!

Peeling 200 ml: 169 TL Rendeli Narenciye Sıkacağı: 169 TL LAV Naz Çay Bardağı 175 cc: 159 TL Led Işıklı Araç İçi Küllük: 10-141 TL Kuru Kedi Maması 1,5 kg: 165 TL Tahin 1 kg: 159 TL Kakaolu / Limonlu Kek 400 g: 159 TL Duracell Pil Çeşitleri: 159 TL Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L: 155 TL Kağıt Havlu: 155 TL Salatalık Turşusu 2550 cc: 145 TL LAV Keops Kahve Yanı Su Bardağı 110 cc: 149 TL Dagi Soket Çorap Çeşitleri Kadın-Erkek: 139 TL Araç İçi Gözlük Tutucu: 149 TL Mounty Araç İçi Telefon Tutucu: 149 TL Araç İçi Çöp Kovası: 149 TL Oto Bel Desteği: 149 TL Hindistan Cevizli Krema 200 g: 149 TL

#11
Foto - Davlumbaz, şarjlı süpürge, fırın... İşte BİM 3 Kasım aktüel kataloğu!

Çiğ Karışık Kuruyemiş 200 g: 149 TL Akhisar Uslu Siyah Zeytin 900 g: 149 TL Nohut 2,5 kg: 139 TL El ve Vücut Kremi 400 ml: 139 TL Bölmeli Organizer Kutu: 129 TL Buz Tuzağı: 129 TL Destekli İç Çamaşır Bustiyer: 109 TL Araç İçi Cam Sileceği Geçişli: 129 TL Çift Silikon Araç Cam Sileceği 60cm: 129 TL Space Şarjlı Led Flaşör: 129 TL Araç İçi Bardak ve Telefon Tutucu: 10-141 TL 2 in 1 Araç İçi Telefon Tutucu ve Askılık: 129 TL Tıraş Bıçağı 2 Bıçaklı Kadın: 129 TL Katı Sabun 800 g: 129 TL Benante Rimli Desenli Sunum Tabağı 15x27 cm: 119 TL Piccolo Mondi Çek Bırak Renkli Metal Arabalar: 119 TL Mounty Araç Detay Temizleme Fırçası: 119 TL Teleskopik Cam/Ayna Silecek: 119 TL Pilavlık Piyazlık İri Kuru Fasulye 1 kg: 125 TL Deodorant Kadın 150 ml: 119 TL Deodorant Erkek 150 ml: 119 TL Vanilya Aromalı Gofret 900 g: 1/1 Ketçap 1 kg & Mayonez 840 g Set: 119 TL Buğday Unu 5 kg: 115 TL

#12
Foto - Davlumbaz, şarjlı süpürge, fırın... İşte BİM 3 Kasım aktüel kataloğu!

Aç Ye Ton Balığı Çeşitleri 160 g: 115 TL Peynir Dolgulu Biber Turşusu Çeşitleri 290 g: 115 TL Cökömür Gravürlü Cam Kayık Tabak ~29 cm: 109 TL RAKLE Kristalin Kahve Yanı Su Bardağı ~100 cc: 109 TL Porsiyonluk Yuvarlak Güveç: 109 TL Kuru Meyve Çeşitleri 100 g: 109 TL Hijyenik Ped Uzun Extra: 109 TL Hijyenik Ped Gece Extra: 109 TL Uzun Günlük Ped: 109 TL Sıvı Sabun 3 L: 109 TL Ayaklı Kurabiyelik ~13,6x13,6x21,5 cm: 99 TL Sürahi ~1,85 L: 99 TL Cökömür Gravürlü Cam Kayık Tabak ~23 cm: 69 TL LAV Cleo Cam Kase ~390 cc: 45 TL Benante Rimli Desenli Sunum Tabağı ~10,5x24,5 cm: 99 TL Yetişkin Diş Macunu 75 ml + Diş Fırçası: 95 TL Çek Al Mendil 3x150'li: 99 TL Köpük Gücü 450 ml: 99 TL Kurabiye Çeşitleri 180 g: 99 TL Meyve Aromalı Yumuşak Şeker 480 g: 99 TL Kahve Şurubu Çeşitleri 300 ml: 99 TL Granola Bar Çeşitleri 3x25 g: 89 TL Ütü Spreyi 400 ml: 89 TL Halı Temizleyici 600 ml: 89 TL

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