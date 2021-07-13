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Eğitim YÖK'ten flaş yüz yüze eğitim kararı! Üniversitelere bildirildi
Eğitim

YÖK'ten flaş yüz yüze eğitim kararı! Üniversitelere bildirildi

Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerdeki yaz okullarının bu yıl uzaktan eğitim olarak, önümüzdeki yıldan itibaren ise yüz yüze olarak yapılabileceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 14:24:00 -
YÖK'ten flaş yüz yüze eğitim kararı! Üniversitelere bildirildi

Yükseköğretim Yürütme Kurulu, 7 Temmuz 2021 tarihli toplantısında üniversitelerdeki yaz okulu eğitimini ele aldı ve yaz okullarında uzaktan öğretim yöntemlerinin uygulanmaması yönünde karar verdi.

Ancak üniversitelerin yaz öğretimi akademik takvimini belirlemesi ve bazı üniversitelerin de yaz öğretimi eğitimlerini başlatması üzerine bugün toplanan Yükseköğretim Yürütme Kurulunda alınan yeni karar, üniversitelere yazı ile bildirildi.

Karar 2021-2022 akademik yılından itibaren geçerli olacak

YÖK'ün "Yaz Öğretimi Eğitimleri" konulu yazısına göre, üniversitelerdeki yaz okullarında uzaktan öğretim yapılamayacağına yönelik daha önceden alınan karar "bu seneye mahsus olmak üzere" uygulanmayacak.

Karar, 2021-2022 akademik yılından itibaren geçerli olacak. Bu kapsamda, üniversitelerde bu yaz döneminde yaz okullarında uzaktan öğretim yapılabilecek.

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