YÖK'ten flaş karar! O isim, "Zamanı çoktan gelmişti" diyerek duyurdu

Abbas Güçlü, YÖK'ün ikinci öğretimi kaldırdığını ve bunun zamanının çoktan geldiğini yazdı. Güçlü, ikinci öğretimin misyonunu tamamladığını ve diğer benzer projelerin de revize edilmesi gerektiğini belirtti. Üniversitelerarası Kurul ve YÖK'ün yeniden yapılandırılması gerektiğini savunan Güçlü, ikinci öğretimin kuruluş amacından uzaklaştığını ve günün koşullarına uyarlanması gerektiğini ifade etti. Güçlü, Milliyet gazetesindeki köşe yazısında özetle şunları kaydetti:

"YÖK ikinci öğretimi kaldırdığını açıkladı. Zamanı çoktan gelmişti. Misyonunu çoktan tamamlamıştı. Keşke aynı durumda olan diğer kurum ve projeler de aynı şekilde kaldırılsa ya da revize edilse.

Örneğin bir “darbe yasası” olmanın ötesinde, bu kararı alan Üniversitelerarası Kurul ve YÖK de hepten kaldırılsa ya da günün koşullarına göre yeniden yapılandırılsa çok daha iyi olmaz mı?

Kurulduklarında 19 üniversite vardı. Öngörüler en fazla 50, 60 üniversite yönündeydi. Oysa şu an 200’ü aşkın üniversitemiz var ve bu elbise onlara dar geliyor! Daha da önemlisi artık bu yükün altından kalkamıyorlar…

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İkinci öğretim, Köksal Toptan’ın Milli Eğitim Bakanlığı döneminde, üniversitelerdeki atıl kapasiteyi değerlendirmek ve acil ihtiyaç duyulan alanlara daha kısa süreçte donanımlı mezunlar yetiştirmek için kurulmuş ve hem yüzbinlerce gencimize umut ışığı hem de ihtiyaç duyulan alanlarda can simidi olmuştu.

Örneğin o zamanlar böyle yüzbinlerce öğretmen fazlamız yoktu ve diploması olan hemen herkes öğretmen olarak atanabiliyordu! Önce öğretmen açığı kapandı, sonra da diğer alanlara yönelindi.

İhtiyaçlar karşılığında ya da üniversite sayısı 100’ün üzerine çıktığında kapatılabilir ya da çalışanlar için kontenjanlar minimum düzeye indirilebilinirdi.

Kuruluş amacından uzaklaşıldı ve ötelene ötelene bugünlere gelindi…"