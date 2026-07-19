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Otomotiv
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OTV’siz araç kapısındaki fırsatçılara tarihi tokat! Yeni sistemle usulsüzlüklerin önü kesildi

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OTV’siz araç kapısındaki fırsatçılara tarihi tokat! Yeni sistemle usulsüzlüklerin önü kesildi

Engelli vatandaşların haklarına göz diken, ÖTV istismarını kendilerine lüks araç kapısı yapan uyanıkların ve aracı şebekelerin tekerine çomak sokuldu; Ticaret Bakanlığı, tüm sistemi e-Devlet üzerinden kontrol edilecek randevulu düzene geçirerek suiistimalleri sıfırlayacak tarihi adımı resmen attı.

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Foto - OTV’siz araç kapısındaki fırsatçılara tarihi tokat! Yeni sistemle usulsüzlüklerin önü kesildi

Devletin engelli vatandaşlara sağladığı ÖTV muafiyetini çıkarları için kullanmaya kalkan, haksız kazanç ve lüks tüketim peşinde koşan fırsatçılara karşı bakanlık seviyesinde büyük bir operasyon başlatıldı. Ticaret Bakanlığı, engelli araç ithal işlemlerinde hem yığılmaları engellemek hem de aracı çetelerin usulsüz işlemlerini kökten kazımak amacıyla dijital devrimi devreye soktu. e-Devlet Kapısı üzerinden yürütülecek Engelli Araç İthal Sistemi (EAİS) ile başvurulardaki tüm karanlık noktalar temizlenirken, hak sahiplerinin doğrudan hizmet alması garanti altına alındı.

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Foto - OTV’siz araç kapısındaki fırsatçılara tarihi tokat! Yeni sistemle usulsüzlüklerin önü kesildi

Ticaret Bakanlığı, ÖTV istisnası kapsamında engelli araç başvurularında yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Başvuru süreçlerini hızlandırmak ve bekleme sürelerini azaltmak amacıyla devreye alınan randevu sistemiyle, komisyon değerlendirmeleri artık e-Devlet üzerinden alınacak tarih ve saatlere göre gerçekleştirilecek.

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Foto - OTV’siz araç kapısındaki fırsatçılara tarihi tokat! Yeni sistemle usulsüzlüklerin önü kesildi

Ticaret Bakanlığı, ÖTV istisnası kapsamında engelli araç başvurularında yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Başvuru süreçlerini hızlandırmak ve bekleme sürelerini azaltmak amacıyla devreye alınan randevu sistemiyle, komisyon değerlendirmeleri artık e-Devlet üzerinden alınacak tarih ve saatlere göre gerçekleştirilecek. ÖTV istisnası kapsamında engelli araç alacak vatandaşları ilgilendiren yeni uygulama yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı, engelli araçları ithal işlemlerinde; başvuru süreçlerinin daha etkin yönetilmesi, komisyon çalışmalarının planlı şekilde yürütülmesi ve vatandaşların bekleme sürelerinin azaltılması amacıyla randevu sistemi uygulaması başlatıldığını duyurdu.

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Foto - OTV’siz araç kapısındaki fırsatçılara tarihi tokat! Yeni sistemle usulsüzlüklerin önü kesildi

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, engelli vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine daha hızlı, planlı ve erişilebilir şekilde ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla dijitalleşme odaklı uygulamalarımızı geliştirmeye devam ediyoruz. İlgili mevzuat kapsamında ortopedik engelli vatandaşlarımız, gümrük vergilerinden muaf olarak özel tertibatlı araç ithal edebilmektedir. Bu kapsamda Engelli Komisyonlarında gerçekleştirilen değerlendirmelere ilişkin başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan Engelli Araç İthal Sistemi (EAİS) aracılığıyla alınmaktadır. Başvuru süreçlerinin daha etkin yönetilmesi, komisyon çalışmalarının planlı şekilde yürütülmesi ve vatandaşlarımızın bekleme sürelerinin en aza indirilmesi amacıyla EAİS kapsamında geliştirilen randevu sistemi, 2026 yılı Eylül ayı itibarıyla kullanılmak üzere uygulamaya alınmıştır" denildi.

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Foto - OTV’siz araç kapısındaki fırsatçılara tarihi tokat! Yeni sistemle usulsüzlüklerin önü kesildi

"Başvuru sistemi değişti, yeni uygulama devreye girdi" Yeni uygulama ile birlikte komisyon değerlendirmelerinin, e-Devlet üzerinden oluşturulan randevular esas alınarak gerçekleştirileceği vurgulanarak, "Her bir başvuru için 10 dakikalık değerlendirme süresi planlanmış olup, başvuru sahibi engelli vatandaşlarımız kendileri için uygun tarih ve saat aralığını seçerek komisyon işlemlerine katılım sağlayabilecektir. Randevu sistemi sayesinde komisyon çalışmalarının daha düzenli yürütülmesi, başvuru süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi ve vatandaşlarımızın bekleme sürelerinin azaltılması hedeflenmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, engelli vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine daha hızlı, kolay ve erişilebilir şekilde ulaşmalarını sağlayacak dijital uygulamaları hayata geçirmeye ve hizmet kalitesini artırmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. Ticaret Bakanlığı'nın devreye aldığı randevu sistemiyle komisyon işlemlerinin daha düzenli ve hızlı yürütülmesi amaçlanıyor.

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