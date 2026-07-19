OTV’siz araç kapısındaki fırsatçılara tarihi tokat! Yeni sistemle usulsüzlüklerin önü kesildi

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, engelli vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine daha hızlı, planlı ve erişilebilir şekilde ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla dijitalleşme odaklı uygulamalarımızı geliştirmeye devam ediyoruz. İlgili mevzuat kapsamında ortopedik engelli vatandaşlarımız, gümrük vergilerinden muaf olarak özel tertibatlı araç ithal edebilmektedir. Bu kapsamda Engelli Komisyonlarında gerçekleştirilen değerlendirmelere ilişkin başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan Engelli Araç İthal Sistemi (EAİS) aracılığıyla alınmaktadır. Başvuru süreçlerinin daha etkin yönetilmesi, komisyon çalışmalarının planlı şekilde yürütülmesi ve vatandaşlarımızın bekleme sürelerinin en aza indirilmesi amacıyla EAİS kapsamında geliştirilen randevu sistemi, 2026 yılı Eylül ayı itibarıyla kullanılmak üzere uygulamaya alınmıştır" denildi.