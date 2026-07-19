OTV’siz araç kapısındaki fırsatçılara tarihi tokat! Yeni sistemle usulsüzlüklerin önü kesildi

"Başvuru sistemi değişti, yeni uygulama devreye girdi" Yeni uygulama ile birlikte komisyon değerlendirmelerinin, e-Devlet üzerinden oluşturulan randevular esas alınarak gerçekleştirileceği vurgulanarak, "Her bir başvuru için 10 dakikalık değerlendirme süresi planlanmış olup, başvuru sahibi engelli vatandaşlarımız kendileri için uygun tarih ve saat aralığını seçerek komisyon işlemlerine katılım sağlayabilecektir. Randevu sistemi sayesinde komisyon çalışmalarının daha düzenli yürütülmesi, başvuru süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi ve vatandaşlarımızın bekleme sürelerinin azaltılması hedeflenmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, engelli vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine daha hızlı, kolay ve erişilebilir şekilde ulaşmalarını sağlayacak dijital uygulamaları hayata geçirmeye ve hizmet kalitesini artırmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. Ticaret Bakanlığı'nın devreye aldığı randevu sistemiyle komisyon işlemlerinin daha düzenli ve hızlı yürütülmesi amaçlanıyor.