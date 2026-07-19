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Dünya 2 ABD askeri ölmüştü: İran'a yeni hava saldırıları başladı!
Dünya

2 ABD askeri ölmüştü: İran'a yeni hava saldırıları başladı!

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2 ABD askeri ölmüştü: İran'a yeni hava saldırıları başladı!

ABD ordusu, "Ürdün'de 2 ABD askerinin öldüğü saldırılara da karşılık vermek amacıyla" İran'a yeni hava saldırıları başlattığını duyurdu.

ABD ordusu, "Ürdün'de 2 ABD askerinin öldüğü saldırılara da karşılık vermek amacıyla" İran'a yeni hava saldırıları başlattığını duyurdu.

BD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerindeki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bugün ABD Kuvvetleri Başkomutanı'nın (Donald Trump) talimatıyla İran'a karşı yeni hava saldırıları başlattı." ifadesi kullanıldı.

Saldırıların, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğini tehdit etme yeteneğini daha da zayıflatmayı hedeflediği belirtilen açıklamada, ayrıca önceki gece Ürdün'de ABD askerlerine yönelik düzenlenen İran saldırılarına da karşılık vermeyi amaçladığı kaydedildi.

CENTCOM, dün yaptığı açıklamada, "17 Temmuz'da ABD ve müttefik güçlerin Ürdün'de İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı koyduğu esnada 2 ABD askeri hayatını kaybetti." ifadesini kullanmıştı.

 

İRAN BASINI, ABD'NİN HÜRMÜZ BOĞAZI YAKINLARINDAKİ SİRİK KENTİNE SALDIRI DÜZENLEDİĞİNİ DUYURDU

ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'ın güneyindeki Sirik kentine saldırı düzenlediği bildirildi.

İran'ın Fars Haber Ajansı'nın haberinde, "Saat 01.30 sularında düşman Amerika tarafından Sirik çevresinde bir noktaya saldırı düzenlendi." ifadelerine yer verildi.

Ekiplerin saldırıya uğrayan bölgeye ulaştığı ve muhtemel hasarı açıklayacağı belirtildi.

Hürmüz Boğazı kıyısında Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kenti son günlerde ABD tarafından birçok kez hedef alınmıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) kısa süre önce İran'a yeni saldırılar başlattıklarını duyurmuştu.

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