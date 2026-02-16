  • İSTANBUL
Sağlık
9
Yeniakit Publisher
JAMA'dan dikkat çeken araştırma sonuçları: Her 20 çocuktan birinde 6 yaşına kadar...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

JAMA'dan dikkat çeken araştırma sonuçları: Her 20 çocuktan birinde 6 yaşına kadar...

Dünya genelinde yapılan bu araştırmalara mutlaka kulak kabartılmalı ve önlemler zinciri alınmalı...

#1
Foto - JAMA'dan dikkat çeken araştırma sonuçları: Her 20 çocuktan birinde 6 yaşına kadar...

Dünya genelinde milyonlarca çocuğun verilerinin incelendiği yeni bir araştırmada, her 20 çocuktan birinde 6 yaşına kadar gıda alerjisi görülebileceği tespit edildi.

#2
Foto - JAMA'dan dikkat çeken araştırma sonuçları: Her 20 çocuktan birinde 6 yaşına kadar...

ABD merkezli bilimsel dergi JAMA Pediatrics'te yayımlanan bir araştırmada, çocuklardaki gıda alerjisine yönelik 40 ülkeden 2,7 milyondan fazla çocuğun sağlık verileri incelendi.

#3
Foto - JAMA'dan dikkat çeken araştırma sonuçları: Her 20 çocuktan birinde 6 yaşına kadar...

Araştırmada, her 20 çocuktan birinde 6 yaşına kadar gıda alerjisi gelişebileceği ortaya kondu.

#4
Foto - JAMA'dan dikkat çeken araştırma sonuçları: Her 20 çocuktan birinde 6 yaşına kadar...

Gıda alerjilerinin tek bir nedenden değil çoklu faktörlerin birleşiminden kaynaklandığına işaret edilen çalışmada,

#5
Foto - JAMA'dan dikkat çeken araştırma sonuçları: Her 20 çocuktan birinde 6 yaşına kadar...

erken dönemde görülen astım ve egzama, antibiyotik kullanımı, ebeveynlerde alerji öyküsü ve alerjen gıdaların geç tanıtılması başlıca risk faktörleri arasında gösterildi.

#6
Foto - JAMA'dan dikkat çeken araştırma sonuçları: Her 20 çocuktan birinde 6 yaşına kadar...

Araştırmada, sezaryen doğum, ilk çocuk olma ve bazı genetik özellikler ise gıda alerjisinin "daha zayıf" risk faktörleri olarak vurgulandı.

#7
Foto - JAMA'dan dikkat çeken araştırma sonuçları: Her 20 çocuktan birinde 6 yaşına kadar...

Süt, yumurta, yer fıstığı ve kabuklu deniz ürünlerinin çocuklarda en sık alerjiye yol açan gıdalar olduğu kaydedilen araştırmada,

#8
Foto - JAMA'dan dikkat çeken araştırma sonuçları: Her 20 çocuktan birinde 6 yaşına kadar...

bebeklerde katı gıdaya geçiş döneminde alerjik olabilecek gıdaların kontrollü şekilde erken tanıtılmasının, gıda alerjisi riskini azaltmada önemli olabileceğine dikkati çekiliyor.

