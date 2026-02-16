  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dosta güven, düşmana korku salıyorlar! İşte İslam Ordularının 'Çelik Yumrukları' Türkiye'nin en modern stadı, yeni sezonda sporseverlerle buluşacak Güler misin ağlar mısın? Direkten döndü Kadıköy için ve... Fenerbahçe ikna edememişti: JAMA'dan dikkat çeken araştırma sonuçları: Her 20 çocuktan birinde 6 yaşına kadar... Juventus’u Sane yakacak! Okan Buruk müjdeyi verdi: Aslan avına hazır! Gökyüzündeki yıldızlar mı yer yüzündeki ağaçlar mı daha fazla! Şaşırtan gerçekler Soykırımcı İsrail’de "Türk F-16’sı" paniği! Trump’ı açık açık tehdit ettiler Din adamından dikkat çeken sözler: Maaş için, terfi için dua etmeyin, gökler cevap vermez
Spor
7
Yeniakit Publisher
Juventus’u Sane yakacak! Okan Buruk müjdeyi verdi: Aslan avına hazır!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Juventus’u Sane yakacak! Okan Buruk müjdeyi verdi: Aslan avına hazır!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Juventus mücadelesi öncesi Florya’da basın mensuplarının karşısına çıktı. Takımın son durumu hakkında bilgi veren deneyimli hoca, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Leroy Sane’nin tamamen iyileştiğini ve yarınki dev maçta sahada olacağını müjdeledi. Buruk, "Kadromuz son iki yıla göre çok daha geniş ve güçlü. Kendi sahamızda kazanarak İtalya’ya avantajlı gitmek istiyoruz" dedi.

#1
Foto - Juventus’u Sane yakacak! Okan Buruk müjdeyi verdi: Aslan avına hazır!

Şampiyonlar Ligi’nde dev randevu kapıda! Galatasaray, yarın akşam Ali Sami Yen’de İtalyan devi Juventus’u ağırlamaya hazırlanırken Teknik Direktör Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Juventus ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Maç için değerlendirmelerde bulunan deneyimli teknik direktör, sakatlığını atlatan Leroy Sane için 'Dün de tam antrenmana çıktı. Bugün de çıkacak. Yarın oynayabilecek oyunculardan biri olacak.' ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Juventus’u Sane yakacak! Okan Buruk müjdeyi verdi: Aslan avına hazır!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte Okan Buruk'un açıklamaları: "SANE OYNAYACAK" -Sakatlığı geçen Leroy Sane'nin durumu Okan Buruk: "Leroy Sane dün de tam antrenmana çıktı. Bugün de çıkacak. Yarın oynayabilecek oyunculardan biri olacak."

#3
Foto - Juventus’u Sane yakacak! Okan Buruk müjdeyi verdi: Aslan avına hazır!

"BİZ DAHA İYİ DURUMDAYIZ" "İtalya Ligi'ni iyi biliyoruz... Juventus'u iyi biliyoruz. Galatasaray'ın ve Türk futbolunun İtalyan takımlarına maçlarını hatırlıyoruz. Ancak bugündeyiz, güncel bir maç. Luciano Spalleti ile toparlandılar, değişik dizilimler kullanıyorlar. Önceden hesaplanması zor bir takım. Sürprizli bir takım. Önde Kenan Yıldız ve Francisco Conceiçao'yu iyi kullanıyorlar. Son haftalarda Weston McKennie formda. Kimseye ezilmiyorlar. Böyle maçları iyi oynadık, saha avantajımız var. Çok önemli bir şans. Her şey ikinci maçta bitecektir. İstekli ve sabırlı oynayacağız. Juventus üç günde bir maça çıkmış olacak, yolculuk yapacaklar ve yorgun olabilirler. Biz daha iyi durumdayız, bunu da değerlendireceğiz."

#4
Foto - Juventus’u Sane yakacak! Okan Buruk müjdeyi verdi: Aslan avına hazır!

"AVANTAJ ELDE ETMEK İSTİYORUZ" "Juventus'un iyi oyuncuları olduğunu, iyi bir teknik adamlarının olduğunu biliyoruz. Zor dönemden geçiyorlar. İyi oynuyorlar ama kazanamadıkları karşılaşmalar oldu. İki takımın da hedefi turu geçmek. Çok zor maçlar olacak. Kendi sahamızda kazanarak, avantaj elde etmek istiyoruz. Bu tur ilk maç bitemeyecek. İki maçlık oyun ve iyi bir kadro planlaması yapmamız gerekecek. İnşallah ilk maçı kazanır ve taraftarlarımızla kutlarız." "DENGELİ OLMAK DURUMUNDAYIZ" "Galatasaray'ın iç sahadaki oyunu ortada. Yine hücum yapacağız, yine savunma yapacağız. İki maç var ve dengeli olmak durumundayız. Bazen iyi savunmalar maç kazandırır. Taraftarlarımızla bunu yapacağız. Önemli bir galibiyet alma şansımız var ama karşımızda iyi bir takım olacak. Onları da önemsemek gerekiyor."

#5
Foto - Juventus’u Sane yakacak! Okan Buruk müjdeyi verdi: Aslan avına hazır!

"SİZİ CEZALANDIRIRLAR" "Şampiyonlar Ligi'nde iyi savunma yapmanız lazım. Rakiplerde iyi oyuncular var, sizi cezalandırırlar. Atletico Madrid maçında ikinci yarı iyi savunma yaptık." "KADROMUZ ÇOK GÜÇLÜ!" "Şampiyonlar Ligi'nde en iyi durumumuzdayız, onu belirtmek isterim. Son iki senede eksik kadrolarla oynadık ve elendik. Bu kez geniş bir kadro ile sahada olacağız. Kadromuz özellikle bu maç için çok güçlü."

#6
Foto - Juventus’u Sane yakacak! Okan Buruk müjdeyi verdi: Aslan avına hazır!

MARIO LEMINA'NIN YOKLUĞU "Mario Lemina gibi oyuncuların varlığı çok önemli. Savunma direnci için fiziksel anlamda önemli olurdu. Onun olmadığı ortamda, diğer oyuncularımız da benzer direnci göstereceklerdir. İkinci maçta olacak. "İlk maç mı olsun, ikinci maç mı olsun?" diye sorsaydınız, ikinci maçı seçerdim. Oyuncular kendileri için de önemli bir maça çıkacak."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aracını başkasına kullandırtana 200 bin TL ceza!
Aktüel

Aracını başkasına kullandırtana 200 bin TL ceza!

SGK ve Emniyet’in ortak çalışmasıyla, tüzel kişiliğe ait ticari araçları sigortasız şoförlere kullandıran şirketler, trafik cezasının ötesin..
İMO seçimlerinin sonucu belli oldu! 40 yıllık atalete dur denildi, tekbir sesleri yükseldi
Gündem

İMO seçimlerinin sonucu belli oldu! 40 yıllık atalete dur denildi, tekbir sesleri yükseldi

İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası seçimleri sonuçlandı. Seçimleri 42 yıl sonra 42 oy farkla AK Parti'ye yakın isim olan Mustafa Keleş kazan..
Evlatlarımızın manevi değerlerle buluşması laikçi yobazları çıldırttı! Milli Eğitim'den ecdadın izinde dev adım
Eğitim

Evlatlarımızın manevi değerlerle buluşması laikçi yobazları çıldırttı! Milli Eğitim'den ecdadın izinde dev adım

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla 81 ile gönderilen "Ramazan Ayı Etkinlikleri" rehberi, yıllardır bu milletin değerlerine yabancı..
Zeytin algısı da ellerinde patladı! Maskesi inen CHP’li istifa etti
Gündem

Zeytin algısı da ellerinde patladı! Maskesi inen CHP’li istifa etti

Zeytinlikler üzerinden çevreci mesajlar vermeye kalkan CHP'lilerin kendilerine ait arazilerden zeytin ağaçlarını iş makineleriyle yıktıkları..
Kudüs kamuflajlı İsrail hurmalarına dikkat!
Aktüel

Kudüs kamuflajlı İsrail hurmalarına dikkat!

Ramazan ayı öncesi "İsrail Hurması" tehlikesi baş gösterdi. Piyasada "Kudüs Hurması" etiketiyle satılan ürünlerin büyük bir kısmının, işgal ..
Hollanda’dan ABD’ye F-35 resti: "Yazılımı iPhone gibi kırabiliriz!"
Dünya

Hollanda’dan ABD’ye F-35 resti: "Yazılımı iPhone gibi kırabiliriz!"

Hollanda Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Gijs Tuinman, ABD’nin F-35 yazılım güncellemeleri konusunda müttefiklerine zorluk çıkarması durumu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23