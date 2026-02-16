Juventus’u Sane yakacak! Okan Buruk müjdeyi verdi: Aslan avına hazır!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Juventus mücadelesi öncesi Florya’da basın mensuplarının karşısına çıktı. Takımın son durumu hakkında bilgi veren deneyimli hoca, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Leroy Sane’nin tamamen iyileştiğini ve yarınki dev maçta sahada olacağını müjdeledi. Buruk, "Kadromuz son iki yıla göre çok daha geniş ve güçlü. Kendi sahamızda kazanarak İtalya’ya avantajlı gitmek istiyoruz" dedi.