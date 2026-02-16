  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
KKTC'li Kemalist sapıktan hadsiz sözler: Rezaletine Atatürk'ü alet etti! Suriye’yi suçlamaya kalktı ama faka bastı! SDG’nin emperyalist ittifakı taktikselmiş O ülkeyi Şiileştirmek için milyon dolarlar harcayan İran komediye imza attı! Sadece bir kişi o da oralı değil! Türkiye'deki sekülerler zıvanadan çıktı! Eş değiştirmeli yoga! İran'dan İslam dünyasına birlik çağrısı: "Siyonist oyuna karşı Türkiye ile omuz omuza" Bebekler ölürken İsrail mallarını boykot etmek ya da etmemek şeref meselesidir! Öz annelerini örgüte "gelin" yapacaklardı: Yalova'da DEAŞ'lı canilerden kan donduran sapkınlık! Terörsüz Türkiye düzenlemesinde sınırlar netleşiyor: Hainlere geçit yok, pişman olana adli kontrol! Türkiye neyin peşinde? Suriye’den Katar’a, Libya’dan Somali’ye uzanan hat Bakırköy’de 30 milyon dolarlık araç soygunu: Gözaltı sayısı 11’e yükseldi!
Avrupa Yunanistan'da taksiciler kazan kaldırdı kontak kapatacak
Avrupa

Yunanistan'da taksiciler kazan kaldırdı kontak kapatacak

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Yunanistan'da taksiciler kazan kaldırdı kontak kapatacak

Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler yarından itibaren 3 günlük greve gitmeye hazırlanıyor.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler yarından itibaren 3 günlük greve gitmeye hazırlanıyor.

Attiki Taksiciler Sendikasından (SATA) yapılan açıklamada, Atina'nın da dahil olduğu Attiki bölgesinde taksilerin 17-19 Şubat'ta greve gideceğini ve hiçbir şekilde hizmet vermeyeceğini duyurdu.

Açıklamada, taksicilerin, elektrikli araç kullanımına geçişte kademeli bir plan uygulanması, şoförlü araç kiralanmasına yönelik çerçevenin netleştirilmesi, taksilerin de otobüslere ayrılan şeritleri kullanabilmesi, vergi yükünün azaltılması gibi talepleri olduğu aktarıldı.

Sendikanın açıklamasında, bu taleplere hükümetin kulak vermemesi halinde taksilerin süresiz greve de gidebileceği kaydedildi.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23