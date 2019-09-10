0553 313 94 23

YÖK'te "sağlıkta iş birliği" toplantısı

Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar ile devlet üniversiteleri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulunda "Afiliasyon Toplantısı" düzenlendi

10 Eylül 2019 Salı 10:43
YÖK'te "sağlıkta iş birliği" toplantısı

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar ile devlet üniversiteleri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulunda "Afiliasyon Toplantısı" yapıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı ile İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" taslağı hakkında görüş oluşturmak amacıyla YÖK'te "Afiliasyon Toplantısı" yapıldığını bildirdi.

YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu başkanlığında ilgili üniversitelerin rektörleri ve tıp fakültelerinin dekanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda kurumlar arası iş birliği konusu ele alındı.

Toplantı sonucunda, uygulamanın daha iyi hale getirilmesi ve yaşanan bazı aksaklıkların giderilmesi için ilgili üniversitelerin katılımıyla oluşturulan görüş ve önerilerin kısa süre içerisinde Sağlık Bakanlığına iletilmesine karar verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 10:43
  1. Afiliasyon Toplantısı
  2. iş birliği
  3. Prof. Dr. Yekta Saraç
  4. Sağlık Bakanlığı
  5. YÖK
  6. Yükseköğretim Kurulu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Evin Demirhan için altın madalya zamanı
    1. Evin Demirhan için altın madalya zamanı
    2. ABD Hava Kuvvetleri personelinin..
    3. Robotlar 2030 yılına kadar Rusların..
    4. İstanbul’da okul önleri ve parklarda..
    5. 39 Burda AVM’den 2 kat puan kazandıran..
    6. (Özel) Sarıyer’de polis ekiplerini..
    7. Yunanistan'da peş peşe depremler
    8. Balıkesir’de kaçak etil alkol..
    9. Yaşlı kadına Haluk Levent sahip çıktı
    10. "Avrupa şampiyonluğunu hak etmiştik"
    11. Genç girişimci otantik "Frig kayığı"..
    12. Sahipsiz kalan takıma gençler sahip..
    13. İnsanların yapmadığını köpek yaptı
    14. Altın hesapları 55 milyar lirayı aştı
    15. Lavrov gelecek ay Irak yolcusu
    16. Giresun’da gökyüzü ve yıldızlar..
    17. Mill Tech İstanbul Fuarı CNR EXPO'da
    18. ABD'yi tehdit ettiler: Savaş yemini..
    19. 146 milyon kitap ücretsiz dağıtıldı
    20. Bahçesaray kaymakamı Öztabak, öğretmen..
    21. MÜRGEMER’den milli teknoloji hamlesine..
    22. Ticaret’ten burs yağmuru!
    23. İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi..
    24. Büyükçekmece’de EYOP kurs kayıtları..
    25. Muratpaşa’da mahalleler sıcak asfaltla..
    26. Asya borsaları
    27. Başkan Palancıoğlu: “İstikbali parlak..
    28. Seçer: “İşçi çıkarmalar devam eder”
    29. Talas’tan Ardıç’a Hizmet Çıkarması
    30. Yeşilçam’ın usta oyuncularından..
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    İslam düşmanı Soner Yalçın'dan Hz. Ebubekir ile Hz. Ömer'e alçak iftira! İlahiyatçı isim, yalanını yerle bir etti!
    İslam düşmanı Soner Yalçın'dan Hz. Ebubekir ile Hz. Ömer'e alçak iftira! İlahiyatçı isim, yalanını yerle bir etti!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!