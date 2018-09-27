YÖK’te FETÖ seferberliği

FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yakın kripto isimlerin üniversitelerden uzaklaştırılmasına yönelik çalışmalarda yeni bir evreye girildi. Üniversitelerdeki FETÖ yandaşlarına ilişkin CİMER yoluyla ve direkt olarak bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aşırı bir bilgi ve şikayet akışı gerçekleştiği kaydedilirken, Beştepe’nin talimatıyla YÖK tüm şikayetleri ciddiyetle ele almaya ve kısa sürede sonuca bağlamaya yönelik seferberlik başlattı.

REKTÖRLERİN İFADESİ ALINIYOR

Mesai saatlerinin dışında da çalışmalarını yoğunlaştıran YÖK Denetleme Kurulu, biriken dosyaları sonuca bağlamak maksadıyla gece gündüz çalışmalarına devam ediyor. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülfettin Çelik ve Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran’ın da bizzat katıldığı çalışmalar doğrultusunda birçok rektörün ifadesinin alınmasına başlandığı öğrenildi.

FETÖ, ZİMMET, İRTİKAP VE MOBİNG DOSYALARI DA AÇILDI

15 Temmuz sonrası yargı ve kurumlardaki değişiklikler sebebiyle bir süre yavaşlayan inceleme ve soruşturma süreçleri yeniden hız kazanırken, YÖK Denetleme Kurulu’nun FETÖ konusunun dışında görevi kötüye kullanma, rüşvet, zimmet, irtikab ve mobing iddialarını da ele almaya başladı. Kurulun vereceği “lüzumu muhakeme” kararlarının ardından dosyaların savcılıklara intikal edeceği ve ‘kripto’ pozisyonlarını koruyan yüzlerce kişinin yargı karşısına çıkabileceği kaydediliyor.