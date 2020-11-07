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Eğitim YÖKSİS ilan
Eğitim

YÖKSİS ilan

Yükseköğretim Bilgi Sistemi nedir? | Üniversite öğrencilerinin ve mezunlarının tüm bilgilerinin yer aldığı YÖKSİS sistemi hakkında araştırma yapanlar; sistemden ilanlara nasıl ulaşabileceklerini araştırıyor. Peki, YÖKSİS ilanlarına nasıl ulaşılır? YÖKSİS sistemine nasıl giriş yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-11-07 16:51:00 -
YÖKSİS ilan

YÖKSİS ilanları | Üniversite personelleri YÖKSİS sistemi üzerinden Türkiye'deki tüm üniversitelerde eğitim alan ya da mezun olan öğrenciler hakkında bilgi edinebiliyor. Peki, YÖKSİS şifresi nasıl alınır?

YOKSİS nedir?

YOKSİS, Türkiye'deki tüm üniversitelerin öğrenci, mezun ve eğitim bilgilerinin yer aldığı bilgi sistemidir. YÖKSİS veritabanına gönderilen verilerde öğrencilerin not ortalaması, kayıt tarihi, mezun olduğu tarih, hangi programa kayıtlı olduğu veya mezun olduğu program bilgileri saklanmaktadır. Kırtasiyecilik ve Evrak işlerini azalttığı için önemlidir. YÖKSİS veritabanı artık birçok kurum tarafından kullanılmaktadır. Örneğin ÖSYM artık öğrenciden belge talep etmemekte öğrencinin gerekli olan verilerini YÖKSİS üzerinden almaktadır. KYK(Kredi ve Yurtlar Kurumu), ASAL(Asker Alma Dairesi Başkanlığı) gibi kamu kurumları öğrenci bilgilerini bu sistem üzerinden doğrulamakta ve sorgulamaktadır.

YÖKSİS giriş yap

YÖKSİS sistemine giriş yapmak için ‘yoksis.yok.gov.tr’ adresine ulaşmanız gerekiyor. Sisteme TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapabilirsiniz.

YÖKSİS şifresi nasıl alınır?

YOKSİS şifremi unuttum | YÖKSİS şifrenizi üniversitenizin personel daire başkanlığından alabilirsiniz. Şifrenizi unuttuysanız ise ‘şifremi unuttum’ seçeneği üzerinden işlem yapabilirsiniz.

YÖKSİS ilan

YÖKSİS sistemine giriş yaptıktan sonra yayınlanan ilanlara ulaşmanız mümkün.

YÖKSİS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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